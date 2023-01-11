Djokovic, sakatlığı nedeniyle antrenman maçını yarıda bıraktı

Kortta sadece 36 dakika kalabilen Sırp tenisçi, Avustralya basınına yaptığı açıklamada, "Geçen hafta çıktığım turnuvada, dizimden sorun yaşamıştım. Bu maç sırasında dizimde çekme hissettim ve daha kötüye gitmemesi için zorlamamaya karar verdim. Sadece bir set oynayabildim ve bunun için Medvedev'den özür diledim. O da anlayışla karşıladı. Avustralya Açık öncesi büyük bir kabus görmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Teklerde elde ettiği 9 şampiyonlukla Avustralya Açık tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki Djokovic, geçen hafta yine Avustralya'da düzenlenen Adelaide Uluslararası 1'de şampiyon olmuştu.