Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Djokovic, sakatlığı nedeniyle antrenman maçını yarıda bıraktı
Giriş Tarihi: 11.1.2023 13:44

Djokovic, sakatlığı nedeniyle antrenman maçını yarıda bıraktı

AA
Djokovic, sakatlığı nedeniyle antrenman maçını yarıda bıraktı

Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun ilk grand slami Avustralya Açık öncesinde çıktığı hazırlık maçını, dizindeki sakatlığı nedeniyle tamamlayamadı.

Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki tenisçi Novak Djokovic, 16 Ocak Pazartesi günü başlayacak Avustralya Açık öncesi hazırlık amacıyla dünya 8 numarası Rus Daniil Medvedev ile maça çıktı.

Medvedev'in ilk seti 6-4 kazandığı müsabakada tedavi arası alan Djokovic, ikinci sette 3-2 öndeyken ağrılarının artması nedeniyle mücadeleyi yarıda bıraktı.

Kortta sadece 36 dakika kalabilen Sırp tenisçi, Avustralya basınına yaptığı açıklamada, "Geçen hafta çıktığım turnuvada, dizimden sorun yaşamıştım. Bu maç sırasında dizimde çekme hissettim ve daha kötüye gitmemesi için zorlamamaya karar verdim. Sadece bir set oynayabildim ve bunun için Medvedev'den özür diledim. O da anlayışla karşıladı. Avustralya Açık öncesi büyük bir kabus görmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Teklerde elde ettiği 9 şampiyonlukla Avustralya Açık tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki Djokovic, geçen hafta yine Avustralya'da düzenlenen Adelaide Uluslararası 1'de şampiyon olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Nebati açıkladı! EYT'de işçi ve işveren için büyük kolaylık
TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE || 11 Ocak 2023 2+1 3+1 Merkez TOKİ Adana kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı
MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? Büyük finalde 2022 Masterchef Türkiye birincisi kim oldu, Metin mi Kıvanç mı?
Kuruluş Osman'da Sultan Alaeddin, Osman Bey’in ölüm fermanını veriyor
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge için FLAŞ gelişme! 93.000 TL ikramiye farkı ödenecek
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE || 11 Ocak 2+1 3+1 Mamak TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu! Taksim'deki kalleş saldırıda kritik isim yakalandı: Türkiye'ye teslim edildi
Edebiyatta da özerklik isteyenler
Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı! Gıda krizine 5'li formül
Alman medyasından Türkiye'ye övgü: Kendi savunma sanayisini kuruyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Djokovic, sakatlığı nedeniyle antrenman maçını yarıda bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA