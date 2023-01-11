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Giriş Tarihi: 11.1.2023 16:31

Kırıkkalespor’da transfer hareketliliği

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkalespor’da transfer hareketliliği

Kırıkkalespor Başkanı Veli Uca, 2022-2023 sezonunun ilk devresinin son maçının bitmesinin ardından yönetim kurulu ve teknik heyetinin istişareleri doğrultusunda kamp ve transfer çalışmaları başladığını söyledi.

Kırıkkalespor'da kamp ve transfer çalışmaları başladı. Takım, birinci etap çalışmalarını Kırıkkale'de ikinci etap kamp çalışmalarını ise Antalya Kemer'de üçüncü hazırlık maçı yaparak tamamladı. Başkan Veli Uca, yeni katılan futbolcuların uyum sürecini bu maçlarda kısa sürede atmalarını teknik heyet ve yönetim kurulunu ziyadesi ile memnun ettiğini söyledi.

Başkan Uca, "Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulundan gelen talepler doğrultusunda Mehmet Albayrak, Emre Karadağ, Oğuzhan Malcı, Burak Özsoy, Barış Çiçek ve Ufuk Can Engin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbolcularımıza bu zamana kadar sarf ettikleri emek ve mücadeleden dolayı teşekkür eder kariyerlerinde başarılar dileriz" diye konuştu.

7 FUTBOLCU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Teknik heyetlerinin raporları doğrultusunda ikinci devrede transferleri yaptıklarını dile getiren Uca, "Ayhan Günaydın (Kaleci), Ömer Faruk Taş (Stoper), Mehmet Berber (Stoper), Ümit Karaal (Sol Bek), Sertaç Gökaltın (Orta Saha), Burak Seres (Orta Saha-10 numara) ve Arda Kürşat Kaya ( Orta Saha- Kenar) İle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca sağ bek transferi konusunda oyuncumuzla anlaşma sağlanmış olup kulübü ile imza aşamasına gelinmiştir. Kısa süre içerisinde anlaşma sağlanacaktır. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Kırıkkalespor’da transfer hareketliliği
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