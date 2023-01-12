Atakaş Hatayspor Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Kendi tesislerinde Teknik direktör Volkan Demirel nezaretinde son hazırlık çalışmalarını yapan Bordo-Beyazlılar idman sonrası havayolu ile İstanbul'a hareket etti. İdman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligde bulundukları konum itibari ile Galatasaray maçının puan almaları gereken bir maç olduğunu söyledi.

Galatasaray maçının her maç olduğu gibi alt sıralardan kurtulmaları için kazanmaları veya puan almaları gereken bir maç olduğunu belirten Demirel, "Her maça galibiyet için çıkıyoruz ama son 3 dört maçtır bunu gerçekleştiremedik. Pozisyonlar buluyoruz ama yakaladığımız pozisyonları gole çeviremiyoruz. O pozisyonları gole çevirebilsek çok daha farklı olurdu." dedi.

ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

Rakiplerinin lider olduğunu ve çok iyi bir kadroya sahip olduğunu söylemeye gerek olmadığını belirten Demirel, "Bizim şiddetle puana ihtiyacımız olduğu için karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Bu önemli maç öncesinde eksiklerimiz var. Kevin Soni'nin sakatlığı devam ediyor. Onun yanında antrenmanda bel spazmı geçiren OgnJen Vranjes'in Galatasaray karşısında oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak. Ama bunların arkasına saklanmaya gerek yok. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. O yüzden biz elimizdeki oyunculardan en iyi 11'i bulup Galatasaray karşısına çıkacağız" diye konuştu.

BİZİ YORMAYACAK FUTBOLCULARI TRANSFER EDECEĞİZ

Başlayan ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek istediklerinin altını da çizen Demirel, "Biliyorsunuz Fatih Karagümrük'ten Burak Bekeroğlu'nu daha önce kadromuza katmıştık. Yarın Galatasaray maçında oynayabilir. İki tane daha oyuncu ile görüşüyoruz. Bu oyuncuların bir tanesi ile anlaşmaya çok yakınız. Diğeri ile anlaşmamız biraz daha zaman alabilir. Maddi ve manevi anlamda kulübü yormayacak olan futbolcuları transfer etmek istiyoruz. Getireceğimiz oyuncular hem kaliteli olacaklar hemde yaşları gereği Hatayspor'u ilerde fayda sağlayabilecek oyuncular olacaklar." dedi.

"Sosyal medyada yayılan "Hatayspor'a transfer yasağı geldi" haberlerini de yalanlayan Demirel, sosyal medyada o haberleri yayanların, kulübe transfer yasağı gelip gelmediğini yarın kadroyu açıkladığında göreceklerini söyledi.

Atakaş Hatayspor Süper Ligin 19. Haftasının açılış maçında yarın saat 20.00'de Nef Stadyumunda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.