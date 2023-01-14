Haber hattı

Lig'de zirve yarışı veren Adana Demirspor, İtalya Serie A'da kiralık olarak Lecce forması giyen ve bonservisi Hellas Verona'da olan Mert Çetin'i transfer etti. Mavi Şimşekler, G.Saray ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan 26 yaşındaki milli savunmacı ileimzaladı.hızlı takımı Spor Toto 1. Lig'in lideri Eyüpspor, daha önce anlaştığı Yukatel Kayserispor'un 34 yaşındaki santrforu Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı. İstanbul ekibi,ve'ı da kadrosuna katmıştı. Mustafa, bu sezon 12 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.TAV Antalyaspor, Hull City'den eski oyuncusu Doğukan Sinik'ikadrosuna kattı. Doğukan, "Kendimi evimde hissediyorum. Benim açımdan güzel bir tercih oldu. Takımı, hocayı biliyorum. Umarım çok büyük katkılar veririm. Bıraktığım gibi devam ederim" şeklinde konuştu.