Haber hattı

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Giriş Tarihi: 14.1.2023

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Büyüklerin gözdesi Mert Çetin, Adana Demirspor'da
SÜPER Lig'de zirve yarışı veren Adana Demirspor, İtalya Serie A'da kiralık olarak Lecce forması giyen ve bonservisi Hellas Verona'da olan Mert Çetin'i transfer etti. Mavi Şimşekler, G.Saray ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan 26 yaşındaki milli savunmacı ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor, Mustafa Pektemek'i de aldı
TRANSFERIN hızlı takımı Spor Toto 1. Lig'in lideri Eyüpspor, daha önce anlaştığı Yukatel Kayserispor'un 34 yaşındaki santrforu Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı. İstanbul ekibi, Halil Akbunar ve Recep Niyaz'ı da kadrosuna katmıştı. Mustafa, bu sezon 12 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

Doğukan Sinik: Bıraktığım yerden devam edeceğim
FRAPORT TAV Antalyaspor, Hull City'den eski oyuncusu Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Doğukan, "Kendimi evimde hissediyorum. Benim açımdan güzel bir tercih oldu. Takımı, hocayı biliyorum. Umarım çok büyük katkılar veririm. Bıraktığım gibi devam ederim" şeklinde konuştu.

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