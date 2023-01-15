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Giriş Tarihi: 15.1.2023

VakıfBank seriye bağladı

VakıfBank seriye bağladı
Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor'u konuk eden VakıfBank, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı. Setleri 25-10, 25-17 ve 25-17 kazanan sarı-siyahlılarda Aleksia Karutasu ve Kara Bajema 15'er sayıyla karşılaşmanın en skorerleri olurken; Bahar Akbay 14 sayı kaydetti. Derya Cebecioğlu'nun 7, Kübra Akman'ın 6 sayıyla galibiyete katkı verdiği maçta Buket Gülübay da 5 sayı üretti. Diğer sonuçlar: Galatasaray HDİ Sigorta-Kuzeyboru: 3-1, PTTÇukurova: 1-3, Nilüfer Belediyeİlbank: 3-0.

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VakıfBank seriye bağladı
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