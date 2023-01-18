Haber hattı

Son 16 turu rövanş maçında Fransız ekibi Terville Florange’yi 3-0 yenen kırmızı-beyazlılar, adını play-off turuna yazdırdı
Türk Hava YollarıCEV Kupası'nda uçtu
Voleybol Kadınlar CEV Kupası'ndaki temsilcimiz Türk Hava Yolları, son 16 turu rövanş maçında Fransız ekibi Terville Florange'yi 3-0 (25-14, 25-20, 25-22) mağlup etmeyi başardı. Deplasmandakiilk mücadeleyi de 3-1 kazanan THY, turnuvada adını son 8 takım arasına yazdırdı. THY'de 13 sayı üretenAlman smaçör HannaOrthmann, karşılaşmanınen skorer ismi oldu. Kırmızıbeyazlılar, play-off turunda Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) - e-work Busto Arsizio (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Eksi 19'da dağa tırmandı
29 yaşında futbol hayatına nokta koyan Andre Schürrle, dağcılık sporuna merak sardı. Buz adam olarak bilinen Wim Hof'a meydan okuyan eski futbolcu,Polonya'daki 1.603metrelik SniezkaDağı'na tırmandı. Hollandalı sporcuya ayak uyduran Schürrle, -19 derecelerde zaman zaman 100 km/s ulaşan rüzgâr eşliğinde bu macerayı tattı. Sosyal medya hesabından bu sürece ait duygularını paylaşan Alman yıldız, "Şimdiye kadar yaptığımen zor fizikseldeneyim! Son birkaçdakika hiçbir şeyhissedemedim. Aslaunutmayacağım!" ifadelerini kullandı.
40'lık Pepe'ye yeni sözleşme
BEŞIKTAŞ'TA 2017- 18 sezonunda forma giyen Pepe, Porto ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. CNN Portekiz'inhaberine göre; Porto,sezon sonunda sözleşmesibitecek ve şubatayında 40 yaşına basacakdeneyimli savunmacıya2 yıllık yeniteklif sunacak. Pepe, sözleşmeyi imzalaması durumunda 42 yaşına kadar mavi-beyazlı formayı terletecek. Kariyerinde679 maça çıkan oyuncu, 39gol-34 asist yaptı.
Berke'nin yeni adresiÜmraniye
SPOR Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Portimonense'den kaleci Berke Özer'i transfer etti, ardındansezon sonuna kadar SüperLig ekibi Ümraniyespor'akiraladı. Eyüp, milli eldivenle 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz'e transfer olan Berke, sadece 2 maçta şans bulmuştu. Ümraniyespor yaptığı açıklamada, "22 yaşındaki kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı" ifadelerini kullandı.