Haber hattı

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Giriş Tarihi: 18.1.2023

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Son 16 turu rövanş maçında Fransız ekibi Terville Florange’yi 3-0 yenen kırmızı-beyazlılar, adını play-off turuna yazdırdı

Türk Hava Yolları CEV Kupası'nda uçtu
Voleybol Kadınlar CEV Kupası'ndaki temsilcimiz Türk Hava Yolları, son 16 turu rövanş maçında Fransız ekibi Terville Florange'yi 3-0 (25-14, 25-20, 25-22) mağlup etmeyi başardı. Deplasmandaki ilk mücadeleyi de 3-1 kazanan THY, turnuvada adını son 8 takım arasına yazdırdı. THY'de 13 sayı üreten Alman smaçör Hanna Orthmann, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kırmızıbeyazlılar, play-off turunda Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) - e-work Busto Arsizio (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Eksi 19'da dağa tırmandı
29 yaşında futbol hayatına nokta koyan Andre Schürrle, dağcılık sporuna merak sardı. Buz adam olarak bilinen Wim Hof'a meydan okuyan eski futbolcu, Polonya'daki 1.603 metrelik Sniezka Dağı'na tırmandı. Hollandalı sporcuya ayak uyduran Schürrle, -19 derecelerde zaman zaman 100 km/s ulaşan rüzgâr eşliğinde bu macerayı tattı. Sosyal medya hesabından bu sürece ait duygularını paylaşan Alman yıldız, "Şimdiye kadar yaptığım en zor fiziksel deneyim! Son birkaç dakika hiçbir şey hissedemedim. Asla unutmayacağım!" ifadelerini kullandı.

40'lık Pepe'ye yeni sözleşme
BEŞIKTAŞ'TA 2017- 18 sezonunda forma giyen Pepe, Porto ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. CNN Portekiz'in haberine göre; Porto, sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve şubat ayında 40 yaşına basacak deneyimli savunmacıya 2 yıllık yeni teklif sunacak. Pepe, sözleşmeyi imzalaması durumunda 42 yaşına kadar mavi-beyazlı formayı terletecek. Kariyerinde 679 maça çıkan oyuncu, 39 gol-34 asist yaptı.

Berke'nin yeni adresi Ümraniye
SPOR Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Portimonense'den kaleci Berke Özer'i transfer etti, ardından sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi Ümraniyespor'a kiraladı. Eyüp, milli eldivenle 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz'e transfer olan Berke, sadece 2 maçta şans bulmuştu. Ümraniyespor yaptığı açıklamada, "22 yaşındaki kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı" ifadelerini kullandı.

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