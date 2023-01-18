Haber hattı

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'ndaki temsilcimiz Türk Hava Yolları, son 16 turu rövanş maçında Fransız ekibi Terville Florange'yi 3-0 (25-14, 25-20, 25-22) mağlup etmeyi başardı.THY, turnuvada adını son 8 takım arasına yazdırdı. THY'deKırmızıbeyazlılar, play-off turunda Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) - e-work Busto Arsizio (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.29 yaşında futbol hayatına nokta koyan Andre Schürrle, dağcılık sporuna merak sardı. Buz adam olarak bilinen Wim Hof'a meydan okuyanHollandalı sporcuya ayak uyduran Schürrle, -19 derecelerde zaman zaman 100 km/s ulaşan rüzgâr eşliğinde bu macerayı tattı. Sosyal medya hesabından bu sürece ait duygularını paylaşan Alman yıldız,ifadelerini kullandı.BEŞIKTAŞ'TA 2017- 18 sezonunda forma giyen Pepe, Porto ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor.Pepe, sözleşmeyi imzalaması durumunda 42 yaşına kadar mavi-beyazlı formayı terletecek.SPOR Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Portimonense'den kaleci Berke Özer'i transfer etti,Eyüp, milli eldivenle 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz'e transfer olan Berke, sadece 2 maçta şans bulmuştu. Ümraniyespor yaptığı açıklamada, "22 yaşındaki kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı" ifadelerini kullandı.