Bodrumspor 4’üncü takviyeyi yaptı, Keçiören maçı için galibiyete odaklandı

Spor Toto 1'İnci Lig 21'inci haftasında Bodrumspor ligde yakın takipçisi Keçiörengücü'yle kendi evinde kozlarını paylaşacak. Yalıçiftlik Tesislerinde maçın hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekipte, 3-1 Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından yüzlerin güldüğü görüldü. Takımda eksik oyuncu bulunmazken, 3 yani transferin takımla birlikte çalıştığı belirtildi. Ligde oynadığı son 5 maçtan 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bodrumspor maç günü sahada gülen taraf olmak istiyor. Öte yandan, transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip Çaykur Rizespor forması giyen tecrübeli stoper Eren Albayrak'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Takım antrenmanlarına katılan Albayrak'ın bireysel olarak çalıştığı görüldü.

BİZİM OYUN FORMATIMIZ VAR

Yapılan transferleri değerlendiren Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İyi bir kamp geçirdik. Kamp ile beraber uzun zamandır bize emek veren ve belli noktada bize çok fazla katkı sağlamayacağını düşündüğümüz arkadaşlarımızın çok talipleri vardı. Arkadaşlarımızın kariyerlerine yeni bir sayfa açmalarını uygun gördük. Çok güzel bir şekilde ayrıldık, böyle bir değişim oldu. Gelen arkadaşlarımız parça parça takıma ısındığı ve alıştığı dönemde takımın içine gireceklerdir. Umar, Orgill ve Gökdeniz ile kampta beraberdik. Eren Albayrak kadroya dahil oldu, antrenmana katıldı. Bize katkı sağlayacağını düşündüğümüz oyunculardan bir tanesi. Bugün bizimle beraber ama uzun zamandır ara verdiği için birkaç hafta ayrı çalıştırıp ondan sonra takıma dahil edeceğiz. Bir taraftan lig başladı ve zorlu maçlar var. Her hafta daha da zorlaşıyor, işimizde zorlaşıyor. Bulunduğumuz konum itibariyle rakiplerimiz çok güçlü bizde kendi çapımızda güçlüyüz. Bizim bir oyun formatımız var. Uzun süredir bizimle olan ama yeterince forma şansı bulamayan arkadaşlarımızdan biriydi Koray. Uzun zamandır çabalıyor, formayı istiyor ama sadece istemekle olmuyor. Yavaş yavaş göstermeye başladı. Oyun formatımıza uygun olan her arkadaşımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Transfer yaparken birkaç kriterimiz vardı, onları uyguladık. Umar ve Orgill'in uzun süredir maçı yok. Bunların kaliteleri belli, onları hazır hale getirebilirsek 4 hafta sonra belki ligin sonlarına doğru bize çok katkı sağlayacaktır. Gökdeniz çok hazır bir oyuncuydu dolayısıyla takımımıza oyun yapısı itibariyle adapte oldu. Yaptığımız transferler bize ne kadar katkı sağlayacak ilerleyen günlerde göreceğiz" dedi.

Keçiörengücü maçı için galibiyet istediklerini belirten Taşdemir, "Keçiörengücü maçı zor bir maç, sezon başından beri ligin istikrarlı ve iyi takımlarından bir tanesi. İyi hazırlanacağız ve iyi çalışacağız. Maç günü istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek kazanmak istiyoruz. Parolamız kazanamadıysak da yenilmeyelim. Hedeflediğimiz noktanın biraz üzerindeyiz. Bu lig zorlu ve sıkıntılı bir lig olduğu için her an her şey olabiliyor" diye konuştu.

GOL PERDESİNİ AÇTI

Yeni Malatyaspor karşısında gol perdesini açan Bodrumspor'un yeni yıldızı Gökdeniz Bayrakdar, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok güzel aile ortamı var. Herkes bir alt lige geldiğimi söyledi ama ben buraya oynamak için geldim. İnşallah Bodrumspor'da istediğim hedeflere ulaşır ve daha yukarı çıkarız. Her maç gol atmak isteyen biriyim ve bunun içinde çabalıyorum. İlk maçta gol atmak benim için anlamlı oldu" diye belirtti.