Haber hattı

Eczacıbaşı Dynavit liderliği garantiledi
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, ağırladığıBulgaristan temsilcisiMaritza'yı 3-0 yendi. Setleri 25-14, 25-16 ve 25-5 kazanan turuncu-beyazlılar, iki maçı kalmasına rağmen grubu lider bitirmeyi garantiledi. Samanta Fabris 12 sayı üretti. Fenerbahçe Opet de D Grubu'nda Alman takımı Allianz MTV'yi 3-1 devirdi.
Artık herkese VAR Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yeni bir uygulamaya başlıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan IFAB, şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklanmasını kararlaştırdı.
Messi&Ronaldo çarpışıyor LIONEL Messi ve Cristiano Ronaldo, hazırlık maçında birbirlerine rakip oluyor. Arjantinli yıldızın liderliğindeki PSG,Portekizli süper starınkulübü Al-Nassr ileAl-Hilal'den kurulu karmatakımla bugün karşı karşıyagelecek. Riyad Sezon Kupası turnuvasındaki müsabaka Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.
Şampiyon havlu attı SEZONUN ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 2. turundan sürpriz bir sonuç çıktı. Tek erkeklerde 22 grand slam zaferiyle enfazla şampiyonluk yaşayanisim olan İspanyol raket Rafael Nadal, turnuvada dünya 63 numarası ABD'li MackenzieMcdonald'a 6-4, 6-4 ve 7-5'liksetlerle 3-0 mağlup oluperken veda etti. İkinci setin sonlarında yaşadığı kasık sakatlığının etkisiyle son şampiyonun zorlandığı görüldü. Öte yandan 6 numaralı Felix Auger-Aliassime, klasmanın 54. basamağındaki Slovak Alex Molcan'ı 3-2 yenerek tur atladı.