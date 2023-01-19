Haber hattı

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçındaSetleri 25-14, 25-16 ve 25-5 kazanan turuncu-beyazlılar, iki maçı kalmasına rağmen grubu lider bitirmeyi garantiledi. Samanta Fabris 12 sayı üretti.de D Grubu'nda Alman takımı Allianz MTV'yi 3-1 devirdi.Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yeni bir uygulamaya başlıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan IFAB, şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklanmasını kararlaştırdı.Messi ve Cristiano Ronaldo, hazırlık maçında birbirlerine rakip oluyor. Arjantinli yıldızın liderliğindekiRiyad Sezon Kupası turnuvasındaki müsabaka Uluslararası Kral Fahd Stadı'ndabeIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 2. turundan sürpriz bir sonuç çıktı. Tek erkeklerdeolan İspanyol raket Rafael Nadal, turnuvada dünya 63 numarasıİkinci setin sonlarında yaşadığı kasık sakatlığının etkisiyle son şampiyonun zorlandığı görüldü. Öte yandan 6 numaralı Felix Auger-Aliassime, klasmanın 54. basamağındaki Slovak Alex Molcan'ı 3-2 yenerek tur atladı.