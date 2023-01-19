Haber hattı

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Giriş Tarihi: 19.1.2023

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Eczacıbaşı Dynavit liderliği garantiledi
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, ağırladığı Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendi. Setleri 25-14, 25-16 ve 25-5 kazanan turuncu-beyazlılar, iki maçı kalmasına rağmen grubu lider bitirmeyi garantiledi. Samanta Fabris 12 sayı üretti. Fenerbahçe Opet de D Grubu'nda Alman takımı Allianz MTV'yi 3-1 devirdi.

Artık herkese VAR
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yeni bir uygulamaya başlıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan IFAB, şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklanmasını kararlaştırdı.

Messi&Ronaldo çarpışıyor
LIONEL Messi ve Cristiano Ronaldo, hazırlık maçında birbirlerine rakip oluyor. Arjantinli yıldızın liderliğindeki PSG, Portekizli süper starın kulübü Al-Nassr ile Al-Hilal'den kurulu karma takımla bugün karşı karşıya gelecek. Riyad Sezon Kupası turnuvasındaki müsabaka Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.

Şampiyon havlu attı
SEZONUN ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 2. turundan sürpriz bir sonuç çıktı. Tek erkeklerde 22 grand slam zaferiyle en fazla şampiyonluk yaşayan isim olan İspanyol raket Rafael Nadal, turnuvada dünya 63 numarası ABD'li Mackenzie Mcdonald'a 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup olup erken veda etti. İkinci setin sonlarında yaşadığı kasık sakatlığının etkisiyle son şampiyonun zorlandığı görüldü. Öte yandan 6 numaralı Felix Auger-Aliassime, klasmanın 54. basamağındaki Slovak Alex Molcan'ı 3-2 yenerek tur atladı.

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