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Giriş Tarihi: 20.1.2023 12:31

Buz patencisi Nehir Alan’dan 2023’te çifte başarı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Buz patencisi Nehir Alan’dan 2023’te çifte başarı

İzmirli sporcu Nehir Alan, 13-15 Ocak tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Artistik Buz Pateni Başkent Türkiye Şampiyonası Türkiye 4.’lüğü ile elde ederek yeni bir başarıya daha imza attı. Alan İzmir’de düzenlenen Buz Pateni Okullar Arası Artistik Buz Pateni Yarışması’nda da okuluna ikinciliği getirdi. Alan başarılarını polis ve askerlere armağan etti.

İzmirli sporcu Nehir Alan başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç sporcu Alan, 13-15 Ocak tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Başkent Türkiye Şampiyonası Türkiye 4.'sü olarak ikinci başarısını elde etti. SEV İzmir Amerikan Koleji lise öğrencisi olan hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi lisanslı sporcusu Nehir Alan İzmir'i hem yurt dışında hem de yurt içinde başarılı şekilde temsil ediyor. Alan İzmir'de düzenlenen Buz Pateni Okullar Arası Artistik Buz Pateni Yarışması'nda da okuluna ikinciliği getirdi.

BAŞARILARINI POLİS VE ASKERLERE ARMAĞAN ETTİ

Nehir Alan, "Bu yarışmada bana destek olan aileme, okuluma, öğretmenlerime ardından antrenörüm Gamze İyiiş Güner, Ayşegül Metin ve Neşe Olcay Hünerli'ye minnet dolu teşekkürlerimi iletiyorum. Bütün İzmirli kardeşlerimi buz pateni yapmaya davet ediyorum. Bu sporda alınacak başarılarla ülkemizi yurtdışında da temsil etmelerini temenni ediyorum. Bu sene yapılan yapılan yarışmalarda elde ettiğim dereceleri kahraman polislerimize ve askerlerimize armağan ediyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için daha çok çabalayacağım ve gençlerimizin uyuşturucu ve kotu davranışlardan uzaklaşması için böyle etkinlerin daha fazla tanınması için daha fazla uğraşacağım. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve polis teşkilatımızın okullarımızdaki uyuşturucudan uzaklaştırma programlarında da etkin görev alacağım" dedi.

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Buz patencisi Nehir Alan’dan 2023’te çifte başarı
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