Haber hattı

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'yu normal süresi 84-84 biten maçta uzatmalarda 98-94 yendi. Üst üste 3. galibiyetini alan sarılacivertliler, kara bulutları da dağıttı. İlk periyot 20-20 sonuçlandı. Fransızlar, devreyi 47-39 üstün kapattı.Sarı-lacivertliler, bu bölümde savunmada az hata yapıp hücum gücünü iyi kullanınca rakibini 98-94 devirdi. Fenerbahçe'de Wilbekin 21 sayıyla geceye damga vurdu.VOLEYBOL Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında VakıfBank, ağırladığı Almanya temsilcisi SC Potsdam'a 3-2 yenildi. Sarı-siyahlılar, ilk iki seti 25-19'luk skorlarla üstün kapatarak 2-0 öne geçti. Ancak konuk takım 25-23 ve 25-20'lik setlerle karşılaşmada 2-2 beraberliği yakaladı.rakibine 3-2 teslim oldu. Temsilcimiz, organizasyondaki ilk mağlubiyetini aldıSIVASSPOR Teknik Direktörüdurumu hakkında konuştu. Acil olarak forvete ihtiyaçları olduklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Takımdan giden Dia Saba'nın yerine bir oyuncu almamız gerekiyor.Emre de haklı olarak Galatasaray'dan bir yere gitmek istemiyor. Bir sol bek almadan Uğur Çiftçi'yi bırakma şansımız yok" diye konuştu. Başarılı sol bek, bu sezon 24 maçta 5 asist yaptı.2008-11 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Daniel Güiza, yıllara adeta meydan okuyor.Yeni takımıyla poz veren İspanyol santrforun futbola devam etmesi şaşırttı.