Haber hattı

F.Bahçe Bekouzatmada güldü
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'yu normal süresi 84-84 biten maçta uzatmalarda 98-94 yendi. Üst üste 3. galibiyetini alan sarılacivertliler, kara bulutları da dağıttı. İlk periyot 20-20 sonuçlandı. Fransızlar, devreyi 47-39 üstün kapattı. Sonperiyoda 60-60 eşitlikle girilirken,maç da 84-84 ile uzatmayagitti. Sarı-lacivertliler, bu bölümde savunmada az hata yapıp hücum gücünü iyi kullanınca rakibini 98-94 devirdi. Fenerbahçe'de Wilbekin 21 sayıyla geceye damga vurdu.
VakıfBank'ın ilk kaybı!
VOLEYBOL Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında VakıfBank, ağırladığı Almanya temsilcisi SC Potsdam'a 3-2 yenildi. Sarı-siyahlılar, ilk iki seti 25-19'luk skorlarla üstün kapatarak 2-0 öne geçti. Ancak konuk takım 25-23 ve 25-20'lik setlerle karşılaşmada 2-2 beraberliği yakaladı. Son seti de 15-10 kaybedenVakıfBank, rakibine 3-2 teslim oldu. Temsilcimiz, organizasyondaki ilk mağlubiyetini aldı Parada zirve Man.City'nin
Emre'yi istemiyorum!
SIVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ınistediği sol bek oyuncusuUğur Çiftçi'nin durumu hakkında konuştu. Acil olarak forvete ihtiyaçları olduklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Takımdan giden Dia Saba'nın yerine bir oyuncu almamız gerekiyor. UğurÇiftçi için EmreTaşdemir'in adıgeçti. Tabi bizi istemeyenibizim de zorla almamızmümkün değil. Emre de haklı olarak Galatasaray'dan bir yere gitmek istemiyor. Bir sol bek almadan Uğur Çiftçi'yi bırakma şansımız yok" diye konuştu. Başarılı sol bek, bu sezon 24 maçta 5 asist yaptı.
42'lik Güiza transfer oldu
2008-11 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Daniel Güiza, yıllara adeta meydan okuyor. Kaçırdığı gollerle futbolseverlerinhafızalarına kazınan 42yaşındaki forvet, İspanya 5. Ligitakımlarından CD Rota'ya transferoldu. Yeni takımıyla poz veren İspanyol santrforun futbola devam etmesi şaşırttı. Güiza, Rota'ya gitmedenönce İspanya 6. Ligekiplerinden Union DeportivaAlgaida'da top koşturuyordu.