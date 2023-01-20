Haber hattı

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Giriş Tarihi: 20.1.2023

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F.Bahçe Beko uzatmada güldü
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'yu normal süresi 84-84 biten maçta uzatmalarda 98-94 yendi. Üst üste 3. galibiyetini alan sarılacivertliler, kara bulutları da dağıttı. İlk periyot 20-20 sonuçlandı. Fransızlar, devreyi 47-39 üstün kapattı. Son periyoda 60-60 eşitlikle girilirken, maç da 84-84 ile uzatmaya gitti. Sarı-lacivertliler, bu bölümde savunmada az hata yapıp hücum gücünü iyi kullanınca rakibini 98-94 devirdi. Fenerbahçe'de Wilbekin 21 sayıyla geceye damga vurdu.

VakıfBank'ın ilk kaybı!
VOLEYBOL Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında VakıfBank, ağırladığı Almanya temsilcisi SC Potsdam'a 3-2 yenildi. Sarı-siyahlılar, ilk iki seti 25-19'luk skorlarla üstün kapatarak 2-0 öne geçti. Ancak konuk takım 25-23 ve 25-20'lik setlerle karşılaşmada 2-2 beraberliği yakaladı. Son seti de 15-10 kaybeden VakıfBank, rakibine 3-2 teslim oldu. Temsilcimiz, organizasyondaki ilk mağlubiyetini aldı
Parada zirve Man.City'nin

Emre'yi istemiyorum!
SIVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın istediği sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi'nin durumu hakkında konuştu. Acil olarak forvete ihtiyaçları olduklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Takımdan giden Dia Saba'nın yerine bir oyuncu almamız gerekiyor. Uğur Çiftçi için Emre Taşdemir'in adı geçti. Tabi bizi istemeyeni bizim de zorla almamız mümkün değil. Emre de haklı olarak Galatasaray'dan bir yere gitmek istemiyor. Bir sol bek almadan Uğur Çiftçi'yi bırakma şansımız yok" diye konuştu. Başarılı sol bek, bu sezon 24 maçta 5 asist yaptı.

42'lik Güiza transfer oldu
2008-11 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Daniel Güiza, yıllara adeta meydan okuyor. Kaçırdığı gollerle futbolseverlerin hafızalarına kazınan 42 yaşındaki forvet, İspanya 5. Ligi takımlarından CD Rota'ya transfer oldu. Yeni takımıyla poz veren İspanyol santrforun futbola devam etmesi şaşırttı. Güiza, Rota'ya gitmeden önce İspanya 6. Lig ekiplerinden Union Deportiva Algaida'da top koşturuyordu.

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