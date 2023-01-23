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Giriş Tarihi: 23.1.2023 11:48

Caroline Garcia, Avustralya Açık'a veda etti

AA
Caroline Garcia, Avustralya Açık’a veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 4 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia, 4. turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın, 8. gün sabah seansı maçları tamamlandı. Tek kadınlarda, dördüncü tur aşaması, dört maçla sona erdi. Dünya 45 numarası Polonyalı Magda Linette, 4 numaralı seribaşı Fransız Garcia'yı 1 saat 57 dakika süren mücadelenin ardından 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek sürprize imza attı.

Çinli Shuai Zhang'ı 2-0 (6-0 ve 6-4) mağlup eden 30 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, kariyerinin en iyi grand slam performansına bu turnuvada imza atan Linette ile çeyrek finalde karşılaşacak.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ise 12 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic'i 7-5 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0'la geçti.

Dünya 64 numarası Hırvat Donna Vekic, 17 yaşındaki Çek Linda Fruhvirtova'yı 6-2, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek çeyrek finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.

RUBLEV ZORLANMASINA RAĞMEN ÇEYREK FİNALDE
Tek erkekler dördüncü turunda ise 5 numaralı seribaşı Andrey Rublev, iki kez maç puanı çevirdiği ve 3 saat 37 dakika süren çekişmeli mücadelenin ardından 9 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune'u 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup etti.

Turnuvadaki en iyi derecesine ikinci kez ulaşan Rus tenisçi, Novak Djokovic-Alex de Minaur maçını kazanan tarafla çeyrek finalde eşleşecek.

Bu turnuvaya ilk kez katılan dünya 89 numarası 20 yaşındaki ABD'li Ben Shelton ise vatandaşı J.J. Wolf'u 5 set sonunda 3-2 (6-7, 6-2, 6-7, 7-6, 6-2) yenerek adını son 8 tenisçi arasına yazdırdı.

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Caroline Garcia, Avustralya Açık'a veda etti
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