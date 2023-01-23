Türkiye artık seçen ülke!

ürkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası dün Antalya'da başladı. Organizasyonun açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, değerlendirmelerde bulundu. Satrancınolduğunu vurgulayan Kasapoğlu,Türkiye, spor turizminde artık bir marka. Antalya da bu markaların öncülerinde biri. Geçtiğimiz yıl 200'den fazla uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Artık Türkiye, uluslararası organizasyonlarda talep eden, isteyen değil. Aranılan, tercihini kendisi yapan bir ülkedir" ifadelerini kullandı.