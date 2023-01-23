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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Türkiye artık seçen ülke!

Türkiye artık seçen ülke!

Bakan Kasapoğlu, “Türkiye, spor turizminde artık bir marka. Aranılan, tercihini kendisi yapan bir ülke” dedi

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası dün Antalya'da başladı. Organizasyonun açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, değerlendirmelerde bulundu. Satrancın analitik düşünme kabiliyeti, yetenek, öz güven, cesaret, sabır kazandıran bir spor olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Her evde mutlaka satranç oynanmalı. Türkiye, spor turizminde artık bir marka. Antalya da bu markaların öncülerinde biri. Geçtiğimiz yıl 200'den fazla uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Artık Türkiye, uluslararası organizasyonlarda talep eden, isteyen değil. Aranılan, tercihini kendisi yapan bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

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Türkiye artık seçen ülke!
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