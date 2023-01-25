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Giriş Tarihi: 25.1.2023 10:29

Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Linette yarı finalde

AA
Avustralya Açık’ta Sabalenka ve Linette yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ve Polonyalı Magda Linette, yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde tek kadınlar çeyrek final maçları tamamlandı.

Dünya klasmanının 45. sırasındaki Linette, 30 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova karşısında bir saat 27 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 kazanarak son 4 arasına kaldı.

Sabalenka ise bir saat 49 dakika süren maçta dünya 64 numarası Hırvat Donna Vekic'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Linette'in rakibi oldu.

İki tenisçi de kariyerlerinde ilk kez Avustralya Açık'ta yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

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Avustralya Açık'ta Sabalenka ve Linette yarı finalde
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