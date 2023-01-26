Haber hattı

Lig'deki son 9 maçını da kazanamayan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlı kulüpte Bulut'tan boşalan teknik adamlık koltuğuna İsmail Kartal'ın oturacağı öğrenildi. Kartal ile prensip anlaşmasına varıldığı, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı bildirildi.Genç Girişimci (BİGG) Spor Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.6 ila 10. sıraya mansiyon belgesi takdim edildi. Giyilebilir Elektromiyografi Sensörü ile Sporcu Performans Analiz Teknolojisi, Ataletsel Zıplama Yüksekliği ve Dış Yük Ölçümü Sağlayan Giyilebilir Sistem, Teknik Futbol Antrenmanlarında Sanal Gerçeklik, Okçuluğa Yönelik Yüksek Atış Başarısı Sağlayan Yerli Profesyonel Nişangah ile Karbon Fiber Takviyeli Kompozit Protezlerin Geliştirilmesi projeleri para ödülünün sahibi oldu.Başakşehir, orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'nin, Nice'e transfer olduğunu resmen duyurdu. Başakşehir'in,artı bonuslar kazanacağı öğrenildi. Ndayishimiye, Ocak 2020'de Aigle Noir Makamba kulübünden 45 bin Euro'ya Yeni Malatya'ya gelmiş, bir yıl sonra Başakşehir 2.15 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.Sultanlar Ligi'nde 17. haftanın açılış maçında lider Eczacıbaşı Dynavit,Setleri 25-18, 25-22 ve 25-14 kazanan turuncu-beyazlılardaile oynarken Hande Baladın 12 sayılık performans sergiledi. Eczacıbaşı, namağlup liderliğini sürdürdü.yılında 50 metre kurbağalama dalında dünya rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı, ana sponsorunezaket ziyaretinde bulundu. 25 yaşındaki sporcu, teşekkürünün bir göstergesi olarak FINA'nın kendisine verdiği rekor belgesini Barut'a hediye etti. Yönetim kurulu başkanı Barut, "Emre; gösterdiği performans, kazandığı madalyalar ve kırdığı rekorlarla yeni yetişen sporculara iham vermekle kalmadı, tümdedi.