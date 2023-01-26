Haber hattı

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Giriş Tarihi: 26.1.2023

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Bulut gitti, Kartal geliyor
Süper Lig'deki son 9 maçını da kazanamayan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlı kulüpte Bulut'tan boşalan teknik adamlık koltuğuna İsmail Kartal'ın oturacağı öğrenildi. Kartal ile prensip anlaşmasına varıldığı, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı bildirildi. 61 yaşındaki hoca, en son geçen sezonun ikinci yarısında F.Bahçe'yi çalıştırmıştı.

Dereceye girenlere 1 milyon TL
Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Spor Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İlk 5'e girenlere toplamda 1 milyon TL ile BİGG Spor kupası verildi. 6 ila 10. sıraya mansiyon belgesi takdim edildi. Giyilebilir Elektromiyografi Sensörü ile Sporcu Performans Analiz Teknolojisi, Ataletsel Zıplama Yüksekliği ve Dış Yük Ölçümü Sağlayan Giyilebilir Sistem, Teknik Futbol Antrenmanlarında Sanal Gerçeklik, Okçuluğa Yönelik Yüksek Atış Başarısı Sağlayan Yerli Profesyonel Nişangah ile Karbon Fiber Takviyeli Kompozit Protezlerin Geliştirilmesi projeleri para ödülünün sahibi oldu.

45 bin 'ya geldi rekorla uçtu
MEDİPOL Başakşehir, orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'nin, Nice'e transfer olduğunu resmen duyurdu. Başakşehir'in, 24 yaşındaki Burundili futbolcunun bonservisinden 12 milyon Euro artı bonuslar kazanacağı öğrenildi. Ndayishimiye, Ocak 2020'de Aigle Noir Makamba kulübünden 45 bin Euro'ya Yeni Malatya'ya gelmiş, bir yıl sonra Başakşehir 2.15 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

Eczacıbaşı Dynavit'in bileği bükülmüyor!
MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde 17. haftanın açılış maçında lider Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Setleri 25-18, 25-22 ve 25-14 kazanan turuncu-beyazlılarda Tijana Boskovic 16 sayı, 1 blok ve 2 ace ile oynarken Hande Baladın 12 sayılık performans sergiledi. Eczacıbaşı, namağlup liderliğini sürdürdü.

Sakçı'dan anlamlı hediye
2021 yılında 50 metre kurbağalama dalında dünya rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı, ana sponsoru Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'a nezaket ziyaretinde bulundu. 25 yaşındaki sporcu, teşekkürünün bir göstergesi olarak FINA'nın kendisine verdiği rekor belgesini Barut'a hediye etti. Yönetim kurulu başkanı Barut, "Emre; gösterdiği performans, kazandığı madalyalar ve kırdığı rekorlarla yeni yetişen sporculara iham vermekle kalmadı, tüm Türkiye'nin gururu oldu. Kendisine sonsuz başarılar diliyorum" dedi.

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