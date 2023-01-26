Haber hattı

Bulut gitti, Kartal geliyor Süper Lig'deki son 9 maçını da kazanamayan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlı kulüpte Bulut'tan boşalan teknik adamlık koltuğuna İsmail Kartal'ın oturacağı öğrenildi. Kartal ile prensip anlaşmasına varıldığı, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı bildirildi. 61 yaşındaki hoca, en songeçen sezonun ikinci yarısındaF.Bahçe'yi çalıştırmıştı.
Dereceye girenlere 1 milyon TL Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Spor Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İlk 5'e girenleretoplamda 1 milyon TL ile BİGGSpor kupası verildi. 6 ila 10. sıraya mansiyon belgesi takdim edildi. Giyilebilir Elektromiyografi Sensörü ile Sporcu Performans Analiz Teknolojisi, Ataletsel Zıplama Yüksekliği ve Dış Yük Ölçümü Sağlayan Giyilebilir Sistem, Teknik Futbol Antrenmanlarında Sanal Gerçeklik, Okçuluğa Yönelik Yüksek Atış Başarısı Sağlayan Yerli Profesyonel Nişangah ile Karbon Fiber Takviyeli Kompozit Protezlerin Geliştirilmesi projeleri para ödülünün sahibi oldu.
45 bin 'ya geldi rekorla uçtu MEDİPOL Başakşehir, orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'nin, Nice'e transfer olduğunu resmen duyurdu. Başakşehir'in, 24 yaşındaki Burundili futbolcununbonservisinden 12 milyon Euro artı bonuslar kazanacağı öğrenildi. Ndayishimiye, Ocak 2020'de Aigle Noir Makamba kulübünden 45 bin Euro'ya Yeni Malatya'ya gelmiş, bir yıl sonra Başakşehir 2.15 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.
Eczacıbaşı Dynavit'inbileği bükülmüyor! MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde 17. haftanın açılış maçında lider Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u3-0 mağlup etti. Setleri 25-18, 25-22 ve 25-14 kazanan turuncu-beyazlılarda Tijana Boskovic16 sayı, 1 blok ve2 ace ile oynarken Hande Baladın 12 sayılık performans sergiledi. Eczacıbaşı, namağlup liderliğini sürdürdü.
Sakçı'dan anlamlı hediye 2021 yılında 50 metre kurbağalama dalında dünya rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı, ana sponsoru Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı NezihBarut'a nezaket ziyaretinde bulundu. 25 yaşındaki sporcu, teşekkürünün bir göstergesi olarak FINA'nın kendisine verdiği rekor belgesini Barut'a hediye etti. Yönetim kurulu başkanı Barut, "Emre; gösterdiği performans, kazandığı madalyalar ve kırdığı rekorlarla yeni yetişen sporculara iham vermekle kalmadı, tüm Türkiye'nin gururu oldu.Kendisine sonsuz başarılar diliyorum" dedi.