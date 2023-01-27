Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Avustralya Açık’ta finalin adı: Tsitsipas - Djokovic oldu!
Giriş Tarihi: 27.1.2023 14:35

Avustralya Açık’ta finalin adı: Tsitsipas - Djokovic oldu!

İHA
Avustralya Açık’ta finalin adı: Tsitsipas - Djokovic oldu!

Avustralya Açık tek erkekler yarı final maçında dünya 5 numarası Sırp raket Novak Djokovic, Tommy Paul’u setlerde 3-0 mağlup ederek finalde Stefanos Tsitsipas’ın rakibi oldu.

Avustralya Açık tek erkekler yarı final maçında dünya 5 numarası Sırp raket Novak Djokovic, Tommy Paul'u setlerde 3-0 mağlup ederek finalde Stefanos Tsitsipas'ın rakibi oldu.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde finalin adı belli oldu. Tek erkekler dünya sıralamasında 5 numarada bulunan Novak Djokovic, yarı final turunda Rod Laver Arena'da Birleşik Amerikalı raket Tommy Paul ile karşı karşıya geldi. Paul'u 7-5, 6-1, 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden Sırp tenisçi, bu sonuçla tek erkekler finalinde Yunan raket Stefanos Tsitsipas'ın rakibi oldu.

GRAND SLAMLERDE 22, AVUSTRALYA AÇIK'TA 10. ZAFERİNE ÇOK YAKIN
Djokovic, daha önce Fransa Açık'ta 2, Amerika Açık'ta 3, Wimbledon'da 7 ve Avustralya Açık'ta da 9 olmak üzere grand slam turnuvalarda toplam 21 kez zafere ulaştı. Başarılı sporcu, Avustralya Açık'ta oynadığı 9 finalin hepsini kazanarak da önemli bir başarıya imza attı. Finalde Tsitsipas ile karşılaşacak olan dünya 5 numarası, Yunan tenisçiyi geçmesi halinde 22. grand slam zaferini elde ederek, Rafael Nadal ile şampiyonluk sayısını eşitlemiş olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması
Son dakika: Azerbaycan'ın İran büyükelçiliğine silahlı saldırı: Dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Üç aşamada büyük LGBT tehlikesi... Dr. Mustafa Merter: Bu herifler tehlikeyi göremiyorlarsa…
Son dakika: İstanbul'da kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürüp intihar etti
Akşener, Cihan Paçacı’yı neden harcadı?
Son dakika: Altılı masanın 11. toplantısı sona erdi! Yine Cumhurbaşkanı adayı yok
Uzaya çıkacak ilk Türk belirlendi! Önce ABD'ye ardından uzaya gidecek
Diyarbakır annelerinden, Akşener’e tepki: ‘Ben anneyim demesin”
Liberaller
Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya Açık’ta finalin adı: Tsitsipas - Djokovic oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA