Haber turu

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Giriş Tarihi: 27.1.2023

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Alperen tarih yazmaya devam ediyor
NBA'DE Alperen Şengün rüzgarı esmeye devam ediyor. Milli pivot, takımı Houston Rockets'ın evinde Washington Wizards'a 108-103 yenildiği maçta 21 sayı, 10 asist ve 11 ribauntluk performans sergiledi. Ayrıca 3 top çalarken 2 de blok yaptı. ESPN verilerine göre; Türk basketbolcu, 21 yaşından önce birden fazla top çalma ve asistle triple-double yapan 4. oyuncu oldu. Bu başarıya daha önce Magic Johnson, Antoine Walker ve Lonzo Ball ulaşmıştı. Alperen ayrıca NBA tarihinde 21 yaşından önce birden fazla triple- double yapan ilk pivot unvanını aldı.

Yiğido, Valencia'nın arkadaşını getiriyor!
SİVASSPOR yönetimi, her fırsatta bir forvete ihtiyacı olduğunu belirten teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sesine kulak verdi. Yiğidolar, Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'te forma giyen Jordy Caicedo'yu renklerine bağladı. Fenerbahçe'de oynayan Enner Valencia'nın Ekvador Milli Takımı'nda da arkadaşı olan 25 yaşındaki santrforla sezon sonuna kadar prensipte anlaşıldı. Resmi evrakların tamamlanmasının ardından Caicedo, Türkiye'ye gelerek imza atacak.

Süper yıldız Ronaldo'ya süper şok!
CRİSTİANO Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası'ndan elendi. Süper Kupa'nın yarı final maçında Al İttihad, sahasında Al-Nassr'ı 3-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Romarinho, Hamdallah ve Muhannad Shanqeeti kaydetti. Al-Nassr'ın tek golünü ise Talisca attı. 90 dakikada sahada kalan Portekizli yıldız Ronaldo, takımına gol ya da asist katkısı veremedi.

Gemisini terketmedi
SEZON başında transfer tahtası kapalı olmasına rağmen eldeki oyuncularla başarılı bir grafik çizen Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımıyla nikâh tazeledi. Sarı-kırmızılı kulüp sezon sonunda kontratı sona erecek 42 yaşındaki çalıştırıcıyla yapılan görüşmeler sonrası anlaşma sağlayarak sözleşmesini 3 yıl uzattı.

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