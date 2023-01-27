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Giriş Tarihi: 27.1.2023 16:10

Jeremy Dudziak Atakaş Hatayspor’da

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Jeremy Dudziak Atakaş Hatayspor’da

Atakaş Hatayspor, Bundesliga 2 ekiplerinden Greuther Fürth’tün futbolcusu Jeremy Dudziak’ı sezon sonuna kadar kiraladı. Uzun zamandır Bordo-Beyazlıların gündeminde olan Tunuslu Dudziak kendisini sezon sonuna kadar Bordo-Beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Atakaş Hatayspor, Trabzon maçı öncesi ara transfer döneminde ikinci transferini gerçekleştirdi. Daha Önce Fatih Karagümrük'ten stoper Burak Bakeroğlu'nu kadrosuna katan Bordo-Beyazlılar uzun süredir peşinde olduğu Tunuslu futbolcu Dudziak'ı satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

Atakaş Hatayspor yaptığı açıklama ile transferi şöyle duyurdu, " Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2 ekiplerinden Greuther Fürth forması giyen orta saha oyuncusu Jeremy Dudziak'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Jeremy Dudziak, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Jeremy Dudziak'a hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."

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Jeremy Dudziak Atakaş Hatayspor’da
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