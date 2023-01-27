Jeremy Dudziak Atakaş Hatayspor’da

Atakaş Hatayspor, Trabzon maçı öncesi ara transfer döneminde ikinci transferini gerçekleştirdi. Daha Önce Fatih Karagümrük'ten stoper Burak Bakeroğlu'nu kadrosuna katan Bordo-Beyazlılar uzun süredir peşinde olduğu Tunuslu futbolcu Dudziak'ı satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

Atakaş Hatayspor yaptığı açıklama ile transferi şöyle duyurdu, " Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2 ekiplerinden Greuther Fürth forması giyen orta saha oyuncusu Jeremy Dudziak'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Jeremy Dudziak, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Jeremy Dudziak'a hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."