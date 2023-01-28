Bandırmaspor'uGöztepe mat etti
SPOR Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Göztepe, sahasında Bandırmaspor'u 3-1 yenerek moral buldu. İzmir ekibini galibiyete taşıyan golleri Yasin Öztekin (2) ve Isaac Atanga atarken, Bandırma'nın tek sayısı Soukou'dan geldi. Sarı-kırmızılılar evinde 2 maç aradan sonra kazandı, Balıkesir takımı ise 6 karşılaşmasonra mağlubiyetle tanıştı.
Caner'in yeni adresiMedipol Başakşehir
SÜRPRIZ bir şekilde Vavacars Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, bir diğer İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'e transfer oldu. 34 yaşındaki deneyimli sol bekin, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığıturuncu-lacivertlilerle1.5yıllık anlaşmasağladığı kaydedildi. Milli futbolcu, bu sezon Karagümrük formasıyla 12 maça çıkmış ve 6 asist gerçekleştirmişti. Caner daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi.
Türk derbisiningalibi Cedi Osman
NBA'DE milli basketbolcuları karşı karşıya getiren maçta kadrosunda Cedi Osman'ın yer aldığı Cleveland Cavaliers, Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı 113-95 mağlup etti. 23 dakika süre alan Cedi; 10 sayı, 2 ribaunt, 1'er asist ve top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu. Sezona kırdığı rekorlarla damga vuranmilli pivot Alperen ise 14 sayı, 7'şer ribauntve asist, 2'şer top çalma ve bloklukperformansıyla yenilgiyi engelleyemedi.
Muslera'ya 4 maç ceza!
URUGUAY'IN Dünya Kupası'ndaki Gana maçı sonrası hakem Siebert ile tartışan Uruguaylı oyunculara ceza yağdı. G.Saray'ın kalecisi Muslerave Jose Gimenez'e, 4'er maçtan men cezası geldi. Cavani ve Godin de 1'er karşılaşmadan men edildi. FIFA ayrıca 4 isme, bir futbol projesinde toplum yararına hizmet cezası verdi. Oyuncularcezalarını milli takımlarında çekecek.