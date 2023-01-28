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Giriş Tarihi: 28.1.2023

Spor turu

Spor turu
Bandırmaspor'u Göztepe mat etti
SPOR Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Göztepe, sahasında Bandırmaspor'u 3-1 yenerek moral buldu. İzmir ekibini galibiyete taşıyan golleri Yasin Öztekin (2) ve Isaac Atanga atarken, Bandırma'nın tek sayısı Soukou'dan geldi. Sarı-kırmızılılar evinde 2 maç aradan sonra kazandı, Balıkesir takımı ise 6 karşılaşma sonra mağlubiyetle tanıştı.

Caner'in yeni adresi Medipol Başakşehir
SÜRPRIZ bir şekilde Vavacars Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, bir diğer İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'e transfer oldu. 34 yaşındaki deneyimli sol bekin, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı turuncu-lacivertlilerle 1.5 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi. Milli futbolcu, bu sezon Karagümrük formasıyla 12 maça çıkmış ve 6 asist gerçekleştirmişti. Caner daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi.

Türk derbisinin galibi Cedi Osman
NBA'DE milli basketbolcuları karşı karşıya getiren maçta kadrosunda Cedi Osman'ın yer aldığı Cleveland Cavaliers, Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı 113-95 mağlup etti. 23 dakika süre alan Cedi; 10 sayı, 2 ribaunt, 1'er asist ve top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu. Sezona kırdığı rekorlarla damga vuran milli pivot Alperen ise 14 sayı, 7'şer ribaunt ve asist, 2'şer top çalma ve blokluk performansıyla yenilgiyi engelleyemedi.

Muslera'ya 4 maç ceza!
URUGUAY'IN Dünya Kupası'ndaki Gana maçı sonrası hakem Siebert ile tartışan Uruguaylı oyunculara ceza yağdı. G.Saray'ın kalecisi Muslera ve Jose Gimenez'e, 4'er maçtan men cezası geldi. Cavani ve Godin de 1'er karşılaşmadan men edildi. FIFA ayrıca 4 isme, bir futbol projesinde toplum yararına hizmet cezası verdi. Oyuncular cezalarını milli takımlarında çekecek.

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