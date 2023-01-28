SPOR Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Göztepe, sahasında Bandırmaspor'u 3-1 yenerek moral buldu. İzmir ekibini galibiyete taşıyan golleriatarken, Bandırma'nın tek sayısı Soukou'dan geldi. Sarı-kırmızılılar evinde 2 maç aradan sonra kazandı,SÜRPRIZ bir şekilde Vavacars Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, bir diğer İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'e transfer oldu. 34 yaşındaki deneyimli sol bekin,kaydedildi. Milli futbolcu, bu sezon Karagümrük formasıyla 12 maça çıkmış ve 6 asist gerçekleştirmişti. Caner daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi.NBA'DE milli basketbolcuları karşı karşıya getiren maçta kadrosunda Cedi Osman'ın yer aldığı Cleveland Cavaliers, Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı 113-95 mağlup etti. 23 dakika süre alan Cedi; 10 sayı, 2 ribaunt, 1'er asist ve top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.URUGUAY'IN Dünya Kupası'ndaki Gana maçı sonrası hakem Siebert ile tartışan Uruguaylı oyunculara ceza yağdı.4'er maçtan men cezası geldi. Cavani ve Godin de 1'er karşılaşmadan men edildi. FIFA ayrıca 4 isme, bir futbol projesinde toplum yararına hizmet cezası verdi.