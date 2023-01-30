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Giriş Tarihi: 31.1.2023 00:25

Dünya şampiyonu ABD'li eski kayakçı, çığ nedeniyle yaşamını yitirdi

AA
Dünya şampiyonu ABD’li eski kayakçı, çığ nedeniyle yaşamını yitirdi

Dünya şampiyonu ABD'li eski kayakçı Kyle Smaine, Japonya'da meydana gelen çığ nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti.

ABD Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Japonya'nın Hakuba Norikura Dağı'nda meydan gelen çığın altında kalan Smaine'in vefat ettiği belirtilerek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Japon yetkililer ise ABD'li ve Avusturyalı 5 kişinin çığa yakalandığını ve sadece 3'ünün kurtulabildiğini ifade etti. Smaine'in, bölgenin tanıtımı için organize edilen bir etkinlik için Japonya'ya geldiği de belirtildi.

Profesyonel kariyerinde serbest stil kategorisinde yarışan Smaine, 2015 Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

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Dünya şampiyonu ABD'li eski kayakçı, çığ nedeniyle yaşamını yitirdi
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