Haber hattı

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Giriş Tarihi: 30.1.2023

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Rosier'in cezası düştü yarın sahaya çıkıyor!
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier'e PFDK tarafından verilen 2 maçlık ceza, 1 karşılaşmaya indirildi. Kayserispor mücadelesinde rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören ve 2 maçtan men edilen 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş, Tahkim Kurulu'na başvurdu. Tahkim de tecrübeli oyuncunun cezasını 1 müsabakaya düşürdü. Alanyaspor maçında cezasını çeken Rosier, yarın Karagümrük karşılaşmasında sahada olacak.

MÜFTÜOĞLU BALKAN BİRLİĞİ BAŞKANI
TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı seçildi. Güney Kıbrıs'ta 12 ülkeden üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda, Müftüoğlu 7 oy alarak diğer iki rakibini geride bıraktı. Emin Müftüoğlu, 26 Eylül 2022'de de Dünya Bisiklet Birliği'nin (UCI) Yönetim Kurulu kararı ile birliğin en yüksek bütçeli komisyonu olan UCI-Birlik- Dayanışma Komisyonu üyeliğine getirilmişti.

F.BAHÇE TÜRŞAD'I ÇOK RAHAT GEÇTİ
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti. 84 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-21, 26-24 ve 25-18 sona erdi. Diğer sonuçlar şöyle: Cizre Bld.-Develi Bld.: 3-2, Hekimoğlu Global Connect Travel Bvi-Tokat Bld. Plevne: 3-0 , Ziraat Bankkart-Spor Toto: 3-1, Manas Enerji Hatay B.Şehir Bld.-Arkas Spor: 0-3.

BEŞIKTAŞ EMLAKJET KAYIPLARA KARIŞTIKARIŞTI
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dibinde yer alan iki takımın mücadelesinde Manisa B.Şehir, Beşiktaş Emlakjet'i 76-73 mağlup etti. İstanbul'daki karşılaşmayı Atiba Hutchinson da takip etti. Deneyimli futbolcu, siyah-beyazlı taraftarlara "Üçlü" çektirdi. Diğer sonuçlar şöyle: Merkezefendi Bld.-Darrüşafaka: 97-94 Anadolu Efes-Aliağa Petkim: 90-64. ING Kadınlar Basketbol Ligi: Çankaya Üni.-Beşiktaş: 73-66, Melikgazi Kayseri-OMG Ormanspor: 85-79.

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