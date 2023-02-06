Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan erteleme açıklaması

TVF'den konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle tüm ulusal ve uluslararası faaliyetler; ayrıca uluslararası kulüp faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Türkiye'deki Avrupa maçları için geçerlidir; yurt dışında oynanacakları kapsamamaktadır" denildi.

Türkiye'de oynanacak olan Vakıfbank ve Ziraat Bankkart'ın, Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçları ertelenirken, Eczacıbaşı ise deplasmanda karşılaşmaya çıkacak.