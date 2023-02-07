Haber turu

ADANA Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yaşanan deprem faciasının ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor ile oynayacakları maç için İstanbul'da olduklarını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Pazar gününden beri İstanbul'dayız. Ümraniyespor maçı iptal edildi. Adana'da depremin şiddetli hissedildiğini biliyorum. Oyuncularımın çoğu aileleri için endişeleniyor. Bize binaların çöktüğünü ve birçok insanın sokakta olduğunu söylediler. Adana'da yaşadığım otel de tahliye edildi. Çok üzgünüm" ifadesini kullandı.TÜM Türkiye'nin içini yakan deprem felaketinden sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da sosyal medyadan açıklama yaptı. Türkoğlu,ifadesini kullanırken, Üstündağ da "Bugün tüm günlerden daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu acı günde oluşan kan ihtiyacı için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum" çağrısında bulundu. Bu aradaA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yaşanan deprem felaketi sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda, büyük üzüntü içinde olduğunu söyledi. Güne çok kötü haberlerle başladığını söyleyen Alman çalıştırıcı, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Deprem bölgelerinde şu anda büyük bir çabayla can kayıplarını önlemeye çalışan bütün kurtarma ekiplerine de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu mesajında ülkenin büyük bir felaket yaşadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük felaketi bir kez daha yaşadık. Ölen kardeşlerimizin, dostlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Beşiktaş camiası olarak maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Oyuncularla da aramızda konuştuk, aynı desteği yapacağız. Taraftarlarımızın da desteğini bekliyoruz."