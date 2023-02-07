Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber turu
Giriş Tarihi: 7.2.2023

Haber turu

Haber turu
HABER ALAMIYORUZ ÇOK ENDİŞELİYİZ
ADANA Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yaşanan deprem faciasının ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor ile oynayacakları maç için İstanbul'da olduklarını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Pazar gününden beri İstanbul'dayız. Ümraniyespor maçı iptal edildi. Adana'da depremin şiddetli hissedildiğini biliyorum. Oyuncularımın çoğu aileleri için endişeleniyor. Bize binaların çöktüğünü ve birçok insanın sokakta olduğunu söylediler. Adana'da yaşadığım otel de tahliye edildi. Çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

BİRLİK OLUP ATLATACAĞIZ
TÜM Türkiye'nin içini yakan deprem felaketinden sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da sosyal medyadan açıklama yaptı. Türkoğlu, "Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız bu felaketi birlik ve beraberliğimizle yardımlaşarak atlatacağız" ifadesini kullanırken, Üstündağ da "Bugün tüm günlerden daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu acı günde oluşan kan ihtiyacı için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum" çağrısında bulundu. Bu arada Türkiye Basketbol Federasyonu da depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

KUNTZ ACIYA ORTAK OLDU
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yaşanan deprem felaketi sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda, büyük üzüntü içinde olduğunu söyledi. Güne çok kötü haberlerle başladığını söyleyen Alman çalıştırıcı, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Deprem bölgelerinde şu anda büyük bir çabayla can kayıplarını önlemeye çalışan bütün kurtarma ekiplerine de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

NE GEREKIYORSA YAPACAĞIZ
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu mesajında ülkenin büyük bir felaket yaşadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük felaketi bir kez daha yaşadık. Ölen kardeşlerimizin, dostlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Beşiktaş camiası olarak maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Oyuncularla da aramızda konuştuk, aynı desteği yapacağız. Taraftarlarımızın da desteğini bekliyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem bölgesinden acı haberler! AFAD'dan ölü sayısı ve yaralı sayısı için yeni açıklamalar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan parti liderleri ile görüştü: Deprem bölgesindeki son durumu ele aldılar
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Hataysporlu futbolcular enkaz altında kaldı! Burak Öksüz, Bertuğ Yıldırım, Kerim Alıcı ve Onur Ergün'den müjdeli haber
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
A Haber canlı yayınında deprem anı! Göz gözü görmedi, muhabir küçük çocuğu böyle kurtardı
Borçlanması yetmeyen 1.260 gün prim ödeyebilir
Göçük altındakileri arayıp dalga geçmişlerdi… Gözaltına alındılar
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinin bitmesine 2 gün kala tüm okullara gönderdi! Yeni uygulama başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA