Yaraları birlikte saracağız

Türkiye büyük bir acıyla uyandı… Afet bölgesinde hasar tespit çalışmaları sürerken, burada faaliyet gösteren spor kulüplerinde de çaresiz bekleyiş var Hatayspor ile Yeni Malatya, enkazda kalan oyuncularından ve çalışanlarından gelecek güzel haberlerle umutlanmak isterken, bir yandan da yaraları sarmaya çalışıyor Dünyanın birçok kulübünden Türkiye'ye destek mesajı geliyor. 4 Büyükler başta olmak üzere, spor dünyası yardım kampanyaları ile taşın altına elini soktu
Türkiye, Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki depremle sarsıldı. Hasar tespit çalışmaları halen sürerken ve enkaz altında kalanlara ulaşılmaya çalışılırken, ülkedeki tüm spor müsabakaları durduruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen; Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilen deprem nedeniyle, ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu" açıklamasını yaptı.
VOLKAN DEMİREL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremin ardından sosyal medyadan yaptığı yayınla yürekleri burktu. Yardım çağrısı yaparken gözyaşlarını tutamayan tecrübeli teknik adam, "Hatay şu anda perişan! Buraya lütfen ambulans getirin, yardım edin. İnsanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz kendi imkânlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Allah rızası için yardım edin" ifadelerini kullandı. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel ise "Burada durumlar çok kötü. Arkadaşlarımız enkaz altından çıktılar, hâlâ enkaz altında olan arkadaşlarımız, tanıdıklarımız var. Hastaneler de zor durumda. Yeterli ambulans yok. Bir an önce yardım gelmesi lazım" diye konuştu.
G.SARAYLI KALECİ İSMAİL HATAY'A YARDIMA KOŞTU
Hatay doğumlu olan Galatasaray kalecisi İsmail Çipe, yaşanan felaketin ardından yardım için memleketine doğru yola çıktı. Sosyal medyadan arabasının bagajına doldurduğu malzemelerin fotoğrafını paylaşan kaleci, "Hatay, çıktık geliyoruz inşallah" notunu düştü. 28 yaşındaki file bekçisi, Hatay'da yaşayan babasının çektiği deprem videolarını da paylaşıp ailesinin durumunun iyi olduğunu belirtti
HİPODROMLAR DEPREMZEDELERİN HİZMETİNDE
Türkiye Jokey Kulübü yaptığı açıklama ile depremden etkilenen tüm vatandaşlar için, Adana, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan hipodromların; konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacağını duyurdu.
LİGLER İÇİN KARAR BUGÜN VERİLECEK TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, devletin ilgili birimleriyle sürekli iletişim halinde olduklarına belirterek şunları kaydetti: "Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı'mızın da açıklamasında olduğu gibi spor müsabakaları ertelendi. Biz de futbolliglerimizde oynanacak maçlarımızıerteledik. Salı günü(bugün) tüm ligler içinkararımızı paylaşacağız. Türk futbol ailesini, spor camiamızı ve tüm vatandaşlarımızı birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yaralarımızı sarmaya davet ediyorum. Gün hep birlikte yaralarımızı sarma günü."
UEFA'DAN DESTEK
Türkiye'ye destek mesajı gönderdi. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "UEFAve Avrupa futbol topluluğu,yıkıcı depremden etkilenenTürkiye halkının yanında" ifadelerine yer verildi.