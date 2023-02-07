Yaraları birlikte saracağız

Türkiye, Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki depremle sarsıldı. Hasar tespit çalışmaları halen sürerken ve enkaz altında kalanlara ulaşılmaya çalışılırken, ülkedeki tüm spor müsabakaları durduruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen; Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilen deprem nedeniyle, ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu" açıklamasını yaptı.Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremin ardından sosyal medyadan yaptığı yayınla yürekleri burktu. Yardım çağrısı yaparken gözyaşlarını tutamayan tecrübeli teknik adam, "Hatay şu anda perişan! Buraya lütfen ambulans getirin, yardım edin. İnsanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz kendi imkânlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Allah rızası için yardım edin" ifadelerini kullandı. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel ise "Burada durumlar çok kötü. Arkadaşlarımız enkaz altından çıktılar, hâlâ enkaz altında olan arkadaşlarımız, tanıdıklarımız var. Hastaneler de zor durumda. Yeterli ambulans yok. Bir an önce yardım gelmesi lazım" diye konuştu.Hatay doğumlu olan Galatasaray kalecisi İsmail Çipe, yaşanan felaketin ardından yardım için memleketine doğru yola çıktı. Sosyal medyadan arabasının bagajına doldurduğu malzemelerin fotoğrafını paylaşan kaleci, "Hatay, çıktık geliyoruz inşallah" notunu düştü. 28 yaşındaki file bekçisi, Hatay'da yaşayan babasının çektiği deprem videolarını da paylaşıp ailesinin durumunun iyi olduğunu belirttiTürkiye Jokey Kulübü yaptığı açıklama ile depremden etkilenen tüm vatandaşlar için, Adana, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan hipodromların; konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacağını duyurdu.Başkanı Mehmet Büyükekşi, devletin ilgili birimleriyle sürekli iletişim halinde olduklarına belirterek şunları kaydetti: "Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı'mızın da açıklamasında olduğu gibi spor müsabakaları ertelendi.. Türk futbol ailesini, spor camiamızı ve tüm vatandaşlarımızı birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yaralarımızı sarmaya davet ediyorum. Gün hep birlikte yaralarımızı sarma günü."Türkiye'ye destek mesajı gönderdi. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,ifadelerine yer verildi.