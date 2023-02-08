Asrın seferberliği

Türkiye, depremin yaralarını sarmak için her alanda çalışırken spor kulüpleri de kolları sıvadı. 4 büyük kulüp başta olmak üzere tüm takımlar ve kulüp mağazaları ellerindeki tüm imkânlarla destek topluyor. Taraftarların getirdiği ürünler de önce sınıflandırılıp ardından da tırlara dolduruluyor. Tırlar bir bir yola düşerken kulüp yetkilileri de hemen yeni tırları doldurmak için çalışıyor.İstanbul'un 3 Büyükler'i, çağrılarla rakiplerinin statlarına da destek için ürünlerin ulaştırılabileceğini ve ortak hareket edildiğini duyurdu. Tüm taraftarlar birlik içinde çalışmalarını sürdürürken kulüp başkanları da bu süreci yakından takip ediyor.Depremzedeler için tüm Türkiye elini taşın altına sokarken, spor federasyonları da yardım kampanyası başlatarak destek verdiürkiye Futbol Federasyonu, tüm dünyayı sarsan depremin ardından harekete geçip kampanya başlatırken diğer federasyonlar da yardımları ile depremden zarar gören vatandaşlarımıza destek oldu.ile ilk adımı atarken Türkiye Basketbol Federasyonu da kesenin ağzını açtı.desteğini açıkladı. Türkiye Voleybol Federasyonu da yardım kampanyası başlattı ve başkan Mehmet Akif Üstündağ, şu açıklamayı yaptı:Bizimle aynı yolda yürüyen kulüplerimiz, sponsorlarımız, sporcular, antrenörler, hakemler ve tüm voleybol severleri bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum."Türkiye Futbol Federasyonu-20 milyon TLTürkiye BasketbolFederasyonu-5 milyon TLTürkiye BisikletFederasyonu-400 bin TLTürkiye KarateFederasyonu-100 bin TLTürkiye HokeyFederasyonu-100 bin TLTürkiye Bedensel EngellilerFederasyonu-100 bin TLTürkiye TriatlonFederasyonu-100 bin TLTürkiye OryantiringFederasyonu-50 bin TLTüm kulüpler, kendilerine ait mağazalardaki ürünleri depremzedeler için tırlara yükledi. Taraftarlar da giysi ve yiyecek malzemelerini kendi kulüplerine getirirken tesislerinden uzakta olan taraftarlar ise diğer takımların toplama merkezlerine giderek hem ürünlerini verdi hem de çalışmalara destek oldu.eşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yardım kampanyası için yapılan çalışmaları incelerken destek mesajı verdi.diyen Çebi, şu ifadeleri kullandı: "El ele verip bunun altından kalkacağız Allah'ın izniyle. Burası bir spor kulübü ama konu vatan, millet, halk, insanlık olduğu zaman spor kulüpleri de ne yapabileceklerini, nerede durabileceklerini iyi biliyorlar.OGÜN ŞAHİNOĞLUTrabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli kaleci, "Zor günleri el ele atlatacağız. Elimizden gelen yardımı yapalım.dedi.ürkiye Jokey Kulübü (TJK), bölgede bulunan hipodromları depremzedelerin kullanımına açtı. TJK'dan yapılan açıklamaya göre; Adana, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan hipodromlar, depremzedelerin konaklama ve diğer ihtiyaçları için açıldı.TJK Diyarbakır Hipodromu