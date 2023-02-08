Asrın seferberliği

4 Büyükler başta olmak üzere tüm kulüpler depremzedelere destek için çalışmalarına başladı. Takımların kendi mağazalarındaki ürünlerin yanı sıra taraftarların getirdiği giysi ve yiyecekler de tırlara tek tek yüklendi
Türkiye, depremin yaralarını sarmak için her alanda çalışırken spor kulüpleri de kolları sıvadı. 4 büyük kulüp başta olmak üzere tüm takımlar ve kulüp mağazaları ellerindeki tüm imkânlarla destek topluyor. Taraftarların getirdiği ürünler de önce sınıflandırılıp ardından da tırlara dolduruluyor. Tırlar bir bir yola düşerken kulüp yetkilileri de hemen yeni tırları doldurmak için çalışıyor.
HERKESİN KALBİ DEPREMZEDELERLE
İstanbul'un 3 Büyükler'i, çağrılarla rakiplerinin statlarına da destek için ürünlerin ulaştırılabileceğini ve ortak hareket edildiğini duyurdu. Tüm taraftarlar birlik içinde çalışmalarını sürdürürken kulüp başkanları da bu süreci yakından takip ediyor. Süper Lig'in diğerekipleri de kendi yardım tırlarınıoluşturdu. Basketbol ve voleybolbaşta olmak üzere diğer branşlardada takımlar destek için hazır...
İŞTE DEV KAMPANYA
Depremzedeler için tüm Türkiye elini taşın altına sokarken, spor federasyonları da yardım kampanyası başlatarak destek verdi Türkiye Futbol Federasyonu, tüm dünyayı sarsan depremin ardından harekete geçip kampanya başlatırken diğer federasyonlar da yardımları ile depremden zarar gören vatandaşlarımıza destek oldu. TFF20 milyon TL ile ilk adımı atarken Türkiye Basketbol Federasyonu da kesenin ağzını açtı. TBF 5 milyon TL desteğini açıkladı. Türkiye Voleybol Federasyonu da yardım kampanyası başlattı ve başkan Mehmet Akif Üstündağ, şu açıklamayı yaptı: "TVF olarak biz detüm paydaşlarımızla beraberdepremden zarar görenvatandaşlarımıza giyim,gıda ve deprem bölgesindekullanılacak malzemeyardımında bulunacağız. Bizimle aynı yolda yürüyen kulüplerimiz, sponsorlarımız, sporcular, antrenörler, hakemler ve tüm voleybol severleri bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum."
YARDIM LİSTESİ
Türkiye Futbol Federasyonu-20 milyon TL
Türkiye Basketbol
Federasyonu-5 milyon TL
Türkiye Bisiklet
Federasyonu-400 bin TL
Türkiye Karate
Federasyonu-100 bin TL
Türkiye Hokey
Federasyonu-100 bin TL
Türkiye Bedensel Engelliler
Federasyonu-100 bin TL
Türkiye Triatlon
Federasyonu-100 bin TL
Türkiye Oryantiring
Federasyonu-50 bin TL
EBEDİ DOSTLUK
Tüm kulüpler, kendilerine ait mağazalardaki ürünleri depremzedeler için tırlara yükledi. Taraftarlar da giysi ve yiyecek malzemelerini kendi kulüplerine getirirken tesislerinden uzakta olan taraftarlar ise diğer takımların toplama merkezlerine giderek hem ürünlerini verdi hem de çalışmalara destek oldu.
AHMET NUR ÇEBİ: RAKİPLERİMİZECANDAN TEŞEKKÜR EDİYORUM Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yardım kampanyası için yapılan çalışmaları incelerken destek mesajı verdi. "TürkMilleti gerektiğinde tek yumrukolur" diyen Çebi, şu ifadeleri kullandı: "El ele verip bunun altından kalkacağız Allah'ın izniyle. Burası bir spor kulübü ama konu vatan, millet, halk, insanlık olduğu zaman spor kulüpleri de ne yapabileceklerini, nerede durabileceklerini iyi biliyorlar. Rakiplerimiz Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor ve diğerhepsine candan teşekkür ediyorum."
OGÜN ŞAHİNOĞLU
KAPTAN UĞURCAN'DAN DESTEK
Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli kaleci, "Zor günleri el ele atlatacağız. Elimizden gelen yardımı yapalım. Kanbağışının, resmi kurumlarayapılacak her yardımın büyükyararı olacak. Bugünlerin üstesindenbirlikte geleceğiz" dedi.
4 HİPODROM BARINMA İÇİN AÇILDI Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bölgede bulunan hipodromları depremzedelerin kullanımına açtı. TJK'dan yapılan açıklamaya göre; Adana, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan hipodromlar, depremzedelerin konaklama ve diğer ihtiyaçları için açıldı. Barınmave yemek hizmetleri için tüm personeldepremzedelerle ilgilenecek.Ayrıca ikinci duyuruya kadar tüm TJK Diyarbakır Hipodromu yarışlar da iptal edildi.