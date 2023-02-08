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Giriş Tarihi: 8.2.2023

Asrın seferberliği

ÇAĞDAŞ HALICI
Asrın seferberliği

4 Büyükler başta olmak üzere tüm kulüpler depremzedelere destek için çalışmalarına başladı. Takımların kendi mağazalarındaki ürünlerin yanı sıra taraftarların getirdiği giysi ve yiyecekler de tırlara tek tek yüklendi

Türkiye, depremin yaralarını sarmak için her alanda çalışırken spor kulüpleri de kolları sıvadı. 4 büyük kulüp başta olmak üzere tüm takımlar ve kulüp mağazaları ellerindeki tüm imkânlarla destek topluyor. Taraftarların getirdiği ürünler de önce sınıflandırılıp ardından da tırlara dolduruluyor. Tırlar bir bir yola düşerken kulüp yetkilileri de hemen yeni tırları doldurmak için çalışıyor.



HERKESİN KALBİ DEPREMZEDELERLE
İstanbul'un 3 Büyükler'i, çağrılarla rakiplerinin statlarına da destek için ürünlerin ulaştırılabileceğini ve ortak hareket edildiğini duyurdu. Tüm taraftarlar birlik içinde çalışmalarını sürdürürken kulüp başkanları da bu süreci yakından takip ediyor. Süper Lig'in diğer ekipleri de kendi yardım tırlarını oluşturdu. Basketbol ve voleybol başta olmak üzere diğer branşlarda da takımlar destek için hazır...




İŞTE DEV KAMPANYA
Depremzedeler için tüm Türkiye elini taşın altına sokarken, spor federasyonları da yardım kampanyası başlatarak destek verdi
Türkiye Futbol Federasyonu, tüm dünyayı sarsan depremin ardından harekete geçip kampanya başlatırken diğer federasyonlar da yardımları ile depremden zarar gören vatandaşlarımıza destek oldu. TFF 20 milyon TL ile ilk adımı atarken Türkiye Basketbol Federasyonu da kesenin ağzını açtı. TBF 5 milyon TL desteğini açıkladı. Türkiye Voleybol Federasyonu da yardım kampanyası başlattı ve başkan Mehmet Akif Üstündağ, şu açıklamayı yaptı: "TVF olarak biz de tüm paydaşlarımızla beraber depremden zarar gören vatandaşlarımıza giyim, gıda ve deprem bölgesinde kullanılacak malzeme yardımında bulunacağız. Bizimle aynı yolda yürüyen kulüplerimiz, sponsorlarımız, sporcular, antrenörler, hakemler ve tüm voleybol severleri bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum."

YARDIM LİSTESİ
Türkiye Futbol Federasyonu-20 milyon TL
Türkiye Basketbol
Federasyonu-5 milyon TL
Türkiye Bisiklet
Federasyonu-400 bin TL
Türkiye Karate
Federasyonu-100 bin TL
Türkiye Hokey
Federasyonu-100 bin TL
Türkiye Bedensel Engelliler
Federasyonu-100 bin TL
Türkiye Triatlon
Federasyonu-100 bin TL
Türkiye Oryantiring
Federasyonu-50 bin TL




EBEDİ DOSTLUK
Tüm kulüpler, kendilerine ait mağazalardaki ürünleri depremzedeler için tırlara yükledi. Taraftarlar da giysi ve yiyecek malzemelerini kendi kulüplerine getirirken tesislerinden uzakta olan taraftarlar ise diğer takımların toplama merkezlerine giderek hem ürünlerini verdi hem de çalışmalara destek oldu.




AHMET NUR ÇEBİ: RAKİPLERİMİZE CANDAN TEŞEKKÜR EDİYORUM
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yardım kampanyası için yapılan çalışmaları incelerken destek mesajı verdi. "Türk Milleti gerektiğinde tek yumruk olur" diyen Çebi, şu ifadeleri kullandı: "El ele verip bunun altından kalkacağız Allah'ın izniyle. Burası bir spor kulübü ama konu vatan, millet, halk, insanlık olduğu zaman spor kulüpleri de ne yapabileceklerini, nerede durabileceklerini iyi biliyorlar. Rakiplerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer hepsine candan teşekkür ediyorum."
OGÜN ŞAHİNOĞLU

KAPTAN UĞURCAN'DAN DESTEK
Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli kaleci, "Zor günleri el ele atlatacağız. Elimizden gelen yardımı yapalım. Kan bağışının, resmi kurumlara yapılacak her yardımın büyük yararı olacak. Bugünlerin üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

4 HİPODROM BARINMA İÇİN AÇILDI
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bölgede bulunan hipodromları depremzedelerin kullanımına açtı. TJK'dan yapılan açıklamaya göre; Adana, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan hipodromlar, depremzedelerin konaklama ve diğer ihtiyaçları için açıldı. Barınma ve yemek hizmetleri için tüm personel depremzedelerle ilgilenecek. Ayrıca ikinci duyuruya kadar tüm TJK Diyarbakır Hipodromu yarışlar da iptal edildi.

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