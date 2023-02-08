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Giriş Tarihi: 8.2.2023

Bosetti: Türkiye için dua ediyorum

Bosetti: Türkiye için dua ediyorum
MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Çukurova Belediyespor forması giyen Lucia Bosetti, İtalyan haber ajansı ANSA'ya açıklamalarda bulundu. Adana'da durumun çok dramatik olduğunu dile getiren Bosetti: "Evler kullanılmaz durumda. Bana yazan herkese, onlara iyi olduğumu söylemek istiyorum. Türkiye için dua ediyorum" dedi. Deprem sırasında yaşadıklarını anlatan İtalyan sporcu, "Korkunç bir kükreme, sallanan ve hiç durmamış gibi görünen dünya. İlk şok çok uzun sürdü ve şimdi hisleri tarif etmek zor. Elimizden geldiğince hızla giyinip yola koyulduk. Bize evlerimize girmememizi söylediler. Başka sarsıntılar da aniden gelmeye başladı. Ailemin burada olması beni yalnız hissettirmedi. Çok şükür iyiyiz ama bu korkuyu unutmak biraz zaman alacak" diye konuştu.

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Bosetti: Türkiye için dua ediyorum
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