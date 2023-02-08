Haber turu

Türkiye Futbol Federasyonu, depremin etkilediği 10 ildeki stadyumların durumuyla ilgili çalışma başlatacak. TFF yetkililerinin talimatıyla önümüzdeki dönemdeilçelere kadar tüm statlardaki hasarın tespit edileceği ve buna göre bir aksiyon alınacağı kaydedildi.İngiltere'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Hatay'daki yağmaya tepki gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu,dedi. Bu arada Çağlar, Leicester bölgesinde yardım topluyor.Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 10 ili etkileyen depremler nedeniyle liglerde bu hafta oynanacak tüm karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu lig takvimi ile ilgili yeni tarihlerin ilerleyen günlerde belirleneceği kaydedildi.Belçika Ligi ekiplerinden Gent, deprem felaketiyle sarsılan Türkiye'ye desteğini göstermek amacıyla karşılaşmalarını oynadığı Ghelamco Arena'yı Ay-Yıldızlı bayrak ile ışıklandırdı. Belçika ekibi,başlığı altında yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye yıkıcı bir depremle sarsıldı. Tüm KAA Gent ailesinin düşünceleri, etkilenen bölgede yaşayanlar ve bu doğal afetten etkilenen herkesle birlikte" ifadelerine yer verildi.Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye'de yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek mesajı gönderdi. İngiliz pilot,ifadelerini kullandı. Öte yandan Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali de geçmiş olsun mesajı yayınladı.Portekiz'in köklü kulübü Benfica, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için antrenman öncesi saygı duruşunda bulundu. Benfica'dan yapılan paylaşımda, "Suriye ve Türkiye'deki depremzedeleri rahmetle anıyoruz. Dualarımız sizinle" mesajına yer verildi.