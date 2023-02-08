Haber turu

STATLARA INCELEME
Türkiye Futbol Federasyonu, depremin etkilediği 10 ildeki stadyumların durumuyla ilgili çalışma başlatacak. TFF yetkililerinin talimatıyla önümüzdeki dönemde Kahramanmaraş,Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep,Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ilçelere kadar tüm statlardaki hasarın tespit edileceği ve buna göre bir aksiyon alınacağı kaydedildi.
ÇAĞLAR, FIRSATÇILARA KIZDI: BUNLAR CEZASIZ KALMASIN
İngiltere'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Hatay'daki yağmaya tepki gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu, "Ülke yasta, insanlıktan nasibini almamışşahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniyefiyatlarını 5 katına çıkardıklarını görüyoruz.Bunlar ceza almalı" dedi. Bu arada Çağlar, Leicester bölgesinde yardım topluyor.
TBF VE FIBA'DAN ERTELEME
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 10 ili etkileyen depremler nedeniyle liglerde bu hafta oynanacak tüm karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu lig takvimi ile ilgili yeni tarihlerin ilerleyen günlerde belirleneceği kaydedildi. FIBA da Türk basketbol takımlarınınŞampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının ileribir tarihe ertelendiğini duyurdu.
GENT'TEN TÜRKİYE'YE DESTEK
Belçika Ligi ekiplerinden Gent, deprem felaketiyle sarsılan Türkiye'ye desteğini göstermek amacıyla karşılaşmalarını oynadığı Ghelamco Arena'yı Ay-Yıldızlı bayrak ile ışıklandırdı. Belçika ekibi, 'Dayanışma' başlığı altında yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye yıkıcı bir depremle sarsıldı. Tüm KAA Gent ailesinin düşünceleri, etkilenen bölgede yaşayanlar ve bu doğal afetten etkilenen herkesle birlikte" ifadelerine yer verildi.
HAMILTON'DAN MESAJ: YÜREK PARÇALAYICI
Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye'de yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek mesajı gönderdi. İngiliz pilot, "Düşüncelerim Türkiye, Suriyeve bu olaydan etkilenen insanlarla birlikte.Kesinlikle yürek parçalayıcı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali de geçmiş olsun mesajı yayınladı.
BENFICA'DAN SAYGI DURUŞU
Portekiz'in köklü kulübü Benfica, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için antrenman öncesi saygı duruşunda bulundu. Benfica'dan yapılan paylaşımda, "Suriye ve Türkiye'deki depremzedeleri rahmetle anıyoruz. Dualarımız sizinle" mesajına yer verildi.