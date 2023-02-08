Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber turu
Giriş Tarihi: 8.2.2023

Haber turu

Haber turu
STATLARA INCELEME
Türkiye Futbol Federasyonu, depremin etkilediği 10 ildeki stadyumların durumuyla ilgili çalışma başlatacak. TFF yetkililerinin talimatıyla önümüzdeki dönemde Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ilçelere kadar tüm statlardaki hasarın tespit edileceği ve buna göre bir aksiyon alınacağı kaydedildi.

ÇAĞLAR, FIRSATÇILARA KIZDI: BUNLAR CEZASIZ KALMASIN
İngiltere'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Hatay'daki yağmaya tepki gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu, "Ülke yasta, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını 5 katına çıkardıklarını görüyoruz. Bunlar ceza almalı" dedi. Bu arada Çağlar, Leicester bölgesinde yardım topluyor.

TBF VE FIBA'DAN ERTELEME
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 10 ili etkileyen depremler nedeniyle liglerde bu hafta oynanacak tüm karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu lig takvimi ile ilgili yeni tarihlerin ilerleyen günlerde belirleneceği kaydedildi. FIBA da Türk basketbol takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

GENT'TEN TÜRKİYE'YE DESTEK
Belçika Ligi ekiplerinden Gent, deprem felaketiyle sarsılan Türkiye'ye desteğini göstermek amacıyla karşılaşmalarını oynadığı Ghelamco Arena'yı Ay-Yıldızlı bayrak ile ışıklandırdı. Belçika ekibi, 'Dayanışma' başlığı altında yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye yıkıcı bir depremle sarsıldı. Tüm KAA Gent ailesinin düşünceleri, etkilenen bölgede yaşayanlar ve bu doğal afetten etkilenen herkesle birlikte" ifadelerine yer verildi.

HAMILTON'DAN MESAJ: YÜREK PARÇALAYICI
Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye'de yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek mesajı gönderdi. İngiliz pilot, "Düşüncelerim Türkiye, Suriye ve bu olaydan etkilenen insanlarla birlikte. Kesinlikle yürek parçalayıcı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali de geçmiş olsun mesajı yayınladı.

BENFICA'DAN SAYGI DURUŞU
Portekiz'in köklü kulübü Benfica, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için antrenman öncesi saygı duruşunda bulundu. Benfica'dan yapılan paylaşımda, "Suriye ve Türkiye'deki depremzedeleri rahmetle anıyoruz. Dualarımız sizinle" mesajına yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu
DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı artıyor! AFAD'dan yeni açıklama
Son dakika! Bakan Özer: Depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı
Depremzedelerle dalga geçen vicdansız tutuklandı: Hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Hatay'dan korku dolu görüntüler! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…
SON DAKİKA DEPREM: Jeofizik Uzmanı Martin Mai 'eşi benzeri yok' diyerek açıkladı: Çok sıra dışı bir durum
Son dakika: AFAD ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler listesi yayınladı
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Adıyaman’da Cumhuriyet Savcısı ve eşi 42 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA