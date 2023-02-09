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Giriş Tarihi: 9.2.2023 09:27

Mucize kurtuluş! Halterci Büşra Kayadibi 3 günün ardından enkazdan çıkarıldı

Mucize kurtuluş! Halterci Büşra Kayadibi 3 günün ardından enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından adeta bir mucize gerçekleşti. Halterci Büşra Kayadibi 3 günü

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremzedeler için yardım çalışmaları devam ederken mucize bir kurtuluş gerçekleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü haltercisi Büşra Kayadibi ve ablasının 3 günün ardından enkaz altından sağ olarak çıkarıldığı açıklandı

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcumuz Büşra Kayadibi ve ablası 3 günün ardından enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Sporcumuzun sağlık durumu iyi ve hastanede tedavisi devam etmekte. Türkiye Halter Federasyonu olarak sporcumuza ve ablasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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Mucize kurtuluş! Halterci Büşra Kayadibi 3 günün ardından enkazdan çıkarıldı
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