Mucize kurtuluş! Halterci Büşra Kayadibi 3 günün ardından enkazdan çıkarıldı

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremzedeler için yardım çalışmaları devam ederken mucize bir kurtuluş gerçekleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü haltercisi Büşra Kayadibi ve ablasının 3 günün ardından enkaz altından sağ olarak çıkarıldığı açıklandı

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcumuz Büşra Kayadibi ve ablası 3 günün ardından enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Sporcumuzun sağlık durumu iyi ve hastanede tedavisi devam etmekte. Türkiye Halter Federasyonu olarak sporcumuza ve ablasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."