Haber turu

Manchester City'de forma giyen Türk yıldız İlkay Gündoğan, deprem bölgesine büyük bir yardımda bulundu. Bild'de yer alan habere göre;Balıkesir'den gıda hizmeti sağlayıcısı bir firma ile anlaşma sağlayan Gündoğan, içinde birçok ürünün de bulunduğu malzemeleri bölgeye gönderdi. 'diyen Türk yıldız, 'Bebek maması, battaniye, hijyen ürünleri ve sıcak tutan giysiler gibi daha çok malzeme toplamaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.KAHRAMANMARAŞ'TA yaşanan ve10 ili etkileyen depreme bir destekde Lukas Podolski'den geldi. G.Sarayve Antalya'da oynayan Alman oyuncu,depremzedelere yardım edeceğiniduyurdu.başlıklımesajında deneyimli futbolcu,"9 Şubat Perşembe (bugün) elde edilengelirin tamamını depremden etkilenenvatandaşlara bağışlayacağızifadelerini kullandı. Restoran zincirisahibi olanG.SARAY'IN eski futbolcusu Felipe Melo, depremden etkilenen vatandaşlar için elini taşın altına koydu. Ülkesinin takımlarından Fluminense'de forma giyenTürkiye'yi çok sevdiğini belirten 39 yaşındaki futbolcu, "Bu yardım için çok düşündüm. Türk halkının desteğe ihtiyacı var. Yapacağımız çok şey var. 1 saat önce Alex de Souza ile konuştum.çağrısında bulundu.TRABZONSPOR'UN Yunan oyuncusu Bakasetas da depremde zarar görenlerin yaralarını sarmak için harekete geçti.Bordomavili yıldız ayrıca "Bir Yunan yapımı Bakasetas" sözleriyle tanınan Erdal Şahin isimli taraftara,SPOR camiası tüm branşları ile yardımlarını sürdürürken, Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo da dün kampanyaya destek verdi. Oyuncuları ile birlikte kulübün yaptığı çalışmalara katılanNBA ekibi Cleveland Cavaliers, milli oyuncumuz Cedi Osman aracılığıyla depremzedelere destek verdi. Cavaliers'ın evindemilli basketbolcumuz Cedi de barkovizyonda taraftara seslendi. Çok üzgün olduğunu belirten 27 yaşındaki gard,ifadelerini kullandı.TÜRKIYE, Kahramanmaraş merkezli iki depremle sarsılırken, Hatayspor'un yıldız oyuncusu Christian Atsu da enkaz altında kalmıştı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ganalı futbolcu hakkında "Kulüp yetkilileriyle görüşme yaptım. Bana 'siyahi bir kişinin enkaz altından kurtarıldığını ama Atsu mu değil mi tam bilinmediğini, ambulansa bindirildiğini' söylediler.ifadesini kullandı.