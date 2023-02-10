Haber turu

İlkay'dan iki tır ekmek
Manchester City'de forma giyen Türk yıldız İlkay Gündoğan, deprem bölgesine büyük bir yardımda bulundu. Bild'de yer alan habere göre; 32 yaşındaki futbolcu, eşi SaraGündoğan ile birlikte iki tır dolusuekmek bağışladı. Balıkesir'den gıda hizmeti sağlayıcısı bir firma ile anlaşma sağlayan Gündoğan, içinde birçok ürünün de bulunduğu malzemeleri bölgeye gönderdi. 'Hepimizinbir arada kalması çok önemli' diyen Türk yıldız, 'Bebek maması, battaniye, hijyen ürünleri ve sıcak tutan giysiler gibi daha çok malzeme toplamaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
Türkiye dostu Podolski
KAHRAMANMARAŞ'TA yaşanan ve10 ili etkileyen depreme bir destekde Lukas Podolski'den geldi. G.Sarayve Antalya'da oynayan Alman oyuncu,depremzedelere yardım edeceğiniduyurdu. 'Gün Birlik Günüdür' başlıklımesajında deneyimli futbolcu,"9 Şubat Perşembe (bugün) elde edilengelirin tamamını depremden etkilenenvatandaşlara bağışlayacağız"ifadelerini kullandı. Restoran zincirisahibi olan Podolski'nin, Almanya'da22 dönerci şubesi bulunuyor.
Efsane ikiliden dev adım
G.SARAY'IN eski futbolcusu Felipe Melo, depremden etkilenen vatandaşlar için elini taşın altına koydu. Ülkesinin takımlarından Fluminense'de forma giyen Brezilyalı oyuncu,Fenerbahçe'ninefsane ismi Alexde Souza ile birlikteyardım maçıorganize edeceklerinisöyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten 39 yaşındaki futbolcu, "Bu yardım için çok düşündüm. Türk halkının desteğe ihtiyacı var. Yapacağımız çok şey var. 1 saat önce Alex de Souza ile konuştum. Birkarar verdik. Senesonu maç yapalımdedik. Bağış için özelbir maç düzenleyebiliriz.Türkiye içinbirlik zamanı" çağrısında bulundu.
Baka 300 bin TL bağışladı
TRABZONSPOR'UN Yunan oyuncusu Bakasetas da depremde zarar görenlerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Tecrübeli futbolcu AFAD'a depremzedeleriçin 300 bin TL bağışta bulundu. Bordomavili yıldız ayrıca "Bir Yunan yapımı Bakasetas" sözleriyle tanınan Erdal Şahin isimli taraftara, kendisinin hediye ettiği formayı20 bin TL'ye alarak açık artırmadasatma ve o gelirini de bağışlama kararı aldı.
Pirlo da omuz verdi
SPOR camiası tüm branşları ile yardımlarını sürdürürken, Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo da dün kampanyaya destek verdi. Oyuncuları ile birlikte kulübün yaptığı çalışmalara katılan İtalyanspor adamı, malzemeleritaşırken depremzedeleriçin maddi yardımda dabulunduğu öğrenildi.
Cavaliers'tan saygı duruşu
NBA ekibi Cleveland Cavaliers, milli oyuncumuz Cedi Osman aracılığıyla depremzedelere destek verdi. Cavaliers'ın evinde Detroit Pistons'u misafirettiği karşılaşma öncesinde1 dakikalık saygı duruşuyapılırken, milli basketbolcumuz Cedi de barkovizyonda taraftara seslendi. Çok üzgün olduğunu belirten 27 yaşındaki gard, "Tümhalkımıza geçmiş olsun.Dualarım, kalbim, aklımsizinle" ifadelerini kullandı.
Hataysporlu Atsu'dabelirsizlik sürüyor
TÜRKIYE, Kahramanmaraş merkezli iki depremle sarsılırken, Hatayspor'un yıldız oyuncusu Christian Atsu da enkaz altında kalmıştı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ganalı futbolcu hakkında "Kulüp yetkilileriyle görüşme yaptım. Bana 'siyahi bir kişinin enkaz altından kurtarıldığını ama Atsu mu değil mi tam bilinmediğini, ambulansa bindirildiğini' söylediler. Araştırıyoruz, hâlâ haber alamadık. GanaBüyükelçiliği de soruyor. İnşallah enkazdançıkarılan kişiler içindedir" ifadesini kullandı.