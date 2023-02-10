Haber turu

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Giriş Tarihi: 10.2.2023

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İlkay'dan iki tır ekmek
Manchester City'de forma giyen Türk yıldız İlkay Gündoğan, deprem bölgesine büyük bir yardımda bulundu. Bild'de yer alan habere göre; 32 yaşındaki futbolcu, eşi Sara Gündoğan ile birlikte iki tır dolusu ekmek bağışladı. Balıkesir'den gıda hizmeti sağlayıcısı bir firma ile anlaşma sağlayan Gündoğan, içinde birçok ürünün de bulunduğu malzemeleri bölgeye gönderdi. 'Hepimizin bir arada kalması çok önemli' diyen Türk yıldız, 'Bebek maması, battaniye, hijyen ürünleri ve sıcak tutan giysiler gibi daha çok malzeme toplamaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye dostu Podolski
KAHRAMANMARAŞ'TA yaşanan ve 10 ili etkileyen depreme bir destek de Lukas Podolski'den geldi. G.Saray ve Antalya'da oynayan Alman oyuncu, depremzedelere yardım edeceğini duyurdu. 'Gün Birlik Günüdür' başlıklı mesajında deneyimli futbolcu, "9 Şubat Perşembe (bugün) elde edilen gelirin tamamını depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacağız" ifadelerini kullandı. Restoran zinciri sahibi olan Podolski'nin, Almanya'da 22 dönerci şubesi bulunuyor.

Efsane ikiliden dev adım
G.SARAY'IN eski futbolcusu Felipe Melo, depremden etkilenen vatandaşlar için elini taşın altına koydu. Ülkesinin takımlarından Fluminense'de forma giyen Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile birlikte yardım maçı organize edeceklerini söyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten 39 yaşındaki futbolcu, "Bu yardım için çok düşündüm. Türk halkının desteğe ihtiyacı var. Yapacağımız çok şey var. 1 saat önce Alex de Souza ile konuştum. Bir karar verdik. Sene sonu maç yapalım dedik. Bağış için özel bir maç düzenleyebiliriz. Türkiye için birlik zamanı" çağrısında bulundu.

Baka 300 bin TL bağışladı
TRABZONSPOR'UN Yunan oyuncusu Bakasetas da depremde zarar görenlerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Tecrübeli futbolcu AFAD'a depremzedeler için 300 bin TL bağışta bulundu. Bordomavili yıldız ayrıca "Bir Yunan yapımı Bakasetas" sözleriyle tanınan Erdal Şahin isimli taraftara, kendisinin hediye ettiği formayı 20 bin TL'ye alarak açık artırmada satma ve o gelirini de bağışlama kararı aldı.

Pirlo da omuz verdi
SPOR camiası tüm branşları ile yardımlarını sürdürürken, Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo da dün kampanyaya destek verdi. Oyuncuları ile birlikte kulübün yaptığı çalışmalara katılan İtalyan spor adamı, malzemeleri taşırken depremzedeler için maddi yardımda da bulunduğu öğrenildi.

Cavaliers'tan saygı duruşu
NBA ekibi Cleveland Cavaliers, milli oyuncumuz Cedi Osman aracılığıyla depremzedelere destek verdi. Cavaliers'ın evinde Detroit Pistons'u misafir ettiği karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılırken, milli basketbolcumuz Cedi de barkovizyonda taraftara seslendi. Çok üzgün olduğunu belirten 27 yaşındaki gard, "Tüm halkımıza geçmiş olsun. Dualarım, kalbim, aklım sizinle" ifadelerini kullandı.

Hataysporlu Atsu'da belirsizlik sürüyor
TÜRKIYE, Kahramanmaraş merkezli iki depremle sarsılırken, Hatayspor'un yıldız oyuncusu Christian Atsu da enkaz altında kalmıştı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ganalı futbolcu hakkında "Kulüp yetkilileriyle görüşme yaptım. Bana 'siyahi bir kişinin enkaz altından kurtarıldığını ama Atsu mu değil mi tam bilinmediğini, ambulansa bindirildiğini' söylediler. Araştırıyoruz, hâlâ haber alamadık. Gana Büyükelçiliği de soruyor. İnşallah enkazdan çıkarılan kişiler içindedir" ifadesini kullandı.

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