Türkiye Voleybol Federasyonundan acı haber! Resul Gün, Görkem Can Gündüz, Tunahan Yıldız...

Türkiye Voleybol Federasyonu, "Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremde enkaz altında kalan 3 voleybolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Malatya BBSK Voleybol Takımı oyuncularından Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın depremde vefat ettiği belirtildi.

Türkiye Voleybol 2. Ligi 5. Grup'ta mücadele eden Malatya ekibinde toplamda 5 sporcu hayatını kaybetti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, daha önce Mehmet Can Ağırbaş ve Murat Çiloğulları'nın vefatını duyurmuştu.