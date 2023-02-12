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Giriş Tarihi: 12.2.2023 09:09

Hollandalı tenisçi Matwe Middelkoop'tan depremzedelere destek

AA
Hollandalı tenisçi Matwe Middelkoop’tan depremzedelere destek

Hollandalı tenisçi Matwe Middelkoop, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için destek çağrısında bulundu.

Teniste çiftler kategorisinin önemli isimlerinden Hollandalı Middelkoop, paylaştığı video mesajında, "Türkiye ve Suriye'deki deprem felaketinden gelen korkunç görüntülerden dolayı derin üzüntü duyuyorum. Bir tenis oyuncusu olarak, iki ülkenin halkı ve misafirperverlikleriyle ilgili harika anılarım var. Bu trajedi hepimizi sınıyor ama uluslararası yardımla bunu atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Depremzedeler için ayni ve nakdi yardımda bulunacağını açıklayan Middelkoop, herkesi bağışta bulunmaya davet etti.

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Hollandalı tenisçi Matwe Middelkoop'tan depremzedelere destek
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