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Giriş Tarihi: 13.2.2023 16:25 Son Güncelleme: 13.2.2023 16:33

Galatasaraylı eski yüzücü Berke Turgan’dan depremzedelere destek

İHA
Galatasaraylı eski yüzücü Berke Turgan’dan depremzedelere destek

Galatasaray’ın eski yüzücüsü Berke Turgan, 1982-2000 yılları arasında kazandığı 14 adet madalyayı açık artırma ile satılması amacıyla Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine hediye etti.

Galatasaray'ın eski yüzücüsü Berke Turgan, 1982-2000 yılları arasında kazandığı 14 adet madalyayı açık artırma ile satılması amacıyla Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine hediye etti.

Galatasaray'ın eski yüzücülerinden Berke Turgan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan asrın felaketinin ardından, afetzedelere destek amacıyla 1982-2000 yılları arasında kazandığı 14 adet madalyayı Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine hediye etti.

Turgan'ın, stadyumdaki yardım merkezine getirdiği 14 madalya, açık artırma usulü ile satılıp, geliri depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

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Galatasaraylı eski yüzücü Berke Turgan’dan depremzedelere destek
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