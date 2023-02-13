Haber hattı

Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi sonrasında gözyaşları içinde çektiği video ile Hatay'a yardım çağrısında bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, şehri yalnız bırakmıyor. 41 yaşındaki çalıştırıcı, eşi ve çocuklarını İstanbul'a bıraktıktan sonra yeniden şehre döndü.Büyük felakette enkaz altında kalan Ganalı futbolcu Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'tan hâlâ haber alamayan Hatayspor'da takımını toplayan Demirel, 6 gün önce tuttuğu özel uçakla Adana'ya uçmuş, ardından da ailesiyle birlikte İstanbul'a gitmişti.GALATASARAY Kulübü, depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla açık artırma kampanyası başlatıyor. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maddi/manevi değeri bulunan eşyalarınızı depremzedeler için maddi desteğe dönüştürmek ister misiniz?" sorusu yöneltildi. Vatandaşların, Dev Müzayede iş birliği ile gerçekleştirilecek açık artırmada yer almasını istedikleri eşyalarını Nef Stadı'na teslim edebilecekleri belirtildilk günden beri depremzedeler için büyük kampanya başlatan ve doğum gününde kan bağışında da bulunan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef De Souza verdiği sözü tuttu. Tecrübeli yıldız, Mersin'e giderek burada depremzede aileleri ve çocukları ziyaret etti. Depremde zarar gören çocuklara moral olan Josef,mesajını verdi. Siyah-beyazlı oyuncu, eski Brezilyalı yıldızlar ile futbol adamlarıyla da görüntülü konuşup yardım kampanyası başlatmıştı.MERIH Demiral aracılığıyla formasını depremzedeler için açık artırmaya çıkaran Lionel Messi, sosyal medya hesabından da Türkiye'ye destek çağrısında bulundu. Arjantinli yıldız, 429 milyon takipçisine, "Türkiye'de meydana gelen depremde etkilenen binlerce çocuk, binlerce aile için çok üzüntülü günler geçiyoruz. Kalbim sizinle. Sizlerin de yardımı çok değerli. UNICEF'e bağışta bulunabilirsiniz" ifadesini kullandı.