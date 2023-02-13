Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 13.2.2023

Haber hattı

Haber hattı
Demirel, Hatay'ı yalnız bırakmıyor
Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketi sonrasında gözyaşları içinde çektiği video ile Hatay'a yardım çağrısında bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, şehri yalnız bırakmıyor. 41 yaşındaki çalıştırıcı, eşi ve çocuklarını İstanbul'a bıraktıktan sonra yeniden şehre döndü. Hatayspor Tesisleri'ne giden Demirel, kente ve depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Büyük felakette enkaz altında kalan Ganalı futbolcu Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'tan hâlâ haber alamayan Hatayspor'da takımını toplayan Demirel, 6 gün önce tuttuğu özel uçakla Adana'ya uçmuş, ardından da ailesiyle birlikte İstanbul'a gitmişti.

Galatasaray'dan yardım müzayedesi
GALATASARAY Kulübü, depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla açık artırma kampanyası başlatıyor. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maddi/manevi değeri bulunan eşyalarınızı depremzedeler için maddi desteğe dönüştürmek ister misiniz?" sorusu yöneltildi. Vatandaşların, Dev Müzayede iş birliği ile gerçekleştirilecek açık artırmada yer almasını istedikleri eşyalarını Nef Stadı'na teslim edebilecekleri belirtildi

Helal olsun sana Josef de Souza
İlk günden beri depremzedeler için büyük kampanya başlatan ve doğum gününde kan bağışında da bulunan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef De Souza verdiği sözü tuttu. Tecrübeli yıldız, Mersin'e giderek burada depremzede aileleri ve çocukları ziyaret etti. Depremde zarar gören çocuklara moral olan Josef, "Tüm Türkiye'ye vermek istediğim tek mesaj var. Depremde ailesini kaybeden çocuklara sahip çıkın. Onlar hepimizin çocukları, onları tek başına bırakmayın" mesajını verdi. Siyah-beyazlı oyuncu, eski Brezilyalı yıldızlar ile futbol adamlarıyla da görüntülü konuşup yardım kampanyası başlatmıştı.

Lionel Messi: Kalbim sizinle
MERIH Demiral aracılığıyla formasını depremzedeler için açık artırmaya çıkaran Lionel Messi, sosyal medya hesabından da Türkiye'ye destek çağrısında bulundu. Arjantinli yıldız, 429 milyon takipçisine, "Türkiye'de meydana gelen depremde etkilenen binlerce çocuk, binlerce aile için çok üzüntülü günler geçiyoruz. Kalbim sizinle. Sizlerin de yardımı çok değerli. UNICEF'e bağışta bulunabilirsiniz" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yanıt verdi! İşte o tarih;
Son dakika Malatya’da deprem meydana geldi! 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı
Selçuk Bayraktar duyurdu: Baykar’dan afetzedelere 1000 konut
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA