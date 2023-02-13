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Giriş Tarihi: 13.2.2023 11:52

Voleybel Federasyonu acı haberi duyurdu! Sevgi Cihangir, Nimet Akbulut...

İHA
Voleybel Federasyonu acı haberi duyurdu! Sevgi Cihangir, Nimet Akbulut...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi Sevgi Cihangir ile Hatay bölgesi ulusal hakemi Nimet Akbulut’un depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi Sevgi Cihangir ile Hatay bölgesi ulusal hakemi Nimet Akbulut'un depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerde spor camiasından da birçok kişi yaşamını yitirdi. TVF de yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi Sevgi Cihangir ile Hatay bölgesi ulusal hakemi Nimet Akbulut'un eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığımız deprem felaketinde vefat ettiklerini duyurdu.

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Voleybel Federasyonu acı haberi duyurdu! Sevgi Cihangir, Nimet Akbulut...
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