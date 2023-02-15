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Giriş Tarihi: 15.2.2023 12:21

Hatay Voleybol Takımı'nın dört sporcusu daha depremde hayatını kaybetti

AA
Hatay Voleybol Takımı’nın dört sporcusu daha depremde hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiğini duyurdu.

TVF'den yapılan açıklamada, "Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce sporcu Ceren Akman ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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Hatay Voleybol Takımı'nın dört sporcusu daha depremde hayatını kaybetti
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