Türkiye el ele

asrın felaketinin ardından Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın formasını giydiği Fortuna Sittard Kulübü, büyük bir meblağ ile deprem bölgesine destekte bulundu. Hollanda takımının başlattığı ve Giro55 şirketinin yardım organizasyonu yürüttüğüHollanda Ligi'nde geçen hafta oynanan tüm karşılaşmalarda depremde hayatını yitirenler için saygı duruşunda bulunulmuştu.Demirspor, depremzedelere yardım için İtalya temsilcisi Fiorentina ile temsili bir maç organize ettiğini duyurdu. Mavi Şimşekler'den yapılan açıklamada,denildi. Duyuruda, fiziki olarak herhangi bir müsabaka yapılmayacağı, bilet ücretlerinin deprem bölgesi için AFAD'a gönderileceği belirtildi.ekibi Real Madrid, depremzedelere destek olmayı sürdürüyor. AS'ın haberine göre; Türkiye'ye 20 bin parça kıyafet göndererek gönülleri kazanan İspanyol ekibi,Müsabaka, Real Madrid'in stadında organize edilecek. Hem Real Madrid'de hem de Türkiye'de forma giymiş isimler olanveiçin yardım sağlayan ekiplerden biri de Romanya ekibi Farul Constanta oldu.Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada başkan Popescu'nun, "Türkiye nasıl Hagi ve Popescu'yu unutmadıysa, biz de asla Türkiye'yi unutmayız" sözlerine yer verildi.yasa boğan depremin yaralarını sarmak amacıyla Azerbaycan Premier Ligi takımlarından Turan Tovuz kulübü Kepez ile oynadıkları derbi maçın bilet gelirlerini Türkiye'ye bağışladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,