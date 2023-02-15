Türkiye el ele

Sittard'dan 25 milyon Euro bağış Yaşanan asrın felaketinin ardından Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın formasını giydiği Fortuna Sittard Kulübü, büyük bir meblağ ile deprem bölgesine destekte bulundu. Hollanda takımının başlattığı ve Giro55 şirketinin yardım organizasyonu yürüttüğü kampanyadadepremzede vatandaşlarımıziçin 24.7milyon Euro (500 milyonTL) bağış toplandı. Hollanda Ligi'nde geçen hafta oynanan tüm karşılaşmalarda depremde hayatını yitirenler için saygı duruşunda bulunulmuştu.
Bilet gelirleri deprem bölgesine ADANA Demirspor, depremzedelere yardım için İtalya temsilcisi Fiorentina ile temsili bir maç organize ettiğini duyurdu. Mavi Şimşekler'den yapılan açıklamada, "Yaralarımızıhep birlikte sarmak üzere organizeettiğimiz temsili maçlarımızdadeprem bölgesi için tek yürekoluyoruz. Bu kapsamdailk temsili maçımızıİtalya'nın Serie ALigi'ndeki takımlarındanFiorentina ile gerçekleştiriyoruz" denildi. Duyuruda, fiziki olarak herhangi bir müsabaka yapılmayacağı, bilet ücretlerinin deprem bölgesi için AFAD'a gönderileceği belirtildi.
Real Madrid'den yardım maçı LA LIGA ekibi Real Madrid, depremzedelere destek olmayı sürdürüyor. AS'ın haberine göre; Türkiye'ye 20 bin parça kıyafet göndererek gönülleri kazanan İspanyol ekibi, yardım maçıdüzenlemeyi planlıyor. Müsabaka, Real Madrid'in stadında organize edilecek. Hem Real Madrid'de hem de Türkiye'de forma giymiş isimler olan GutiHernandez ve RobertoCarlos bu maçta yer alacak. Karşılaşmanın tümgeliri depremzedeler içingönderilecek.
Rumen dostlardan 1 milyon TL Depremzedelerımiz için yardım sağlayan ekiplerden biri de Romanya ekibi Farul Constanta oldu. Bir dönem Galatasaray formasıgiyenGheorghePopescu'nunbaşkanlık,GheorgheHagi'nin deteknik direktörlükgöreviniyürüttüğüRumenekibi, Türkiye'nin RomanyaBaşkonsolosluğu'na 50 bin Euro(1 milyon TL) bağışta bulundu. Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada başkan Popescu'nun, "Türkiye nasıl Hagi ve Popescu'yu unutmadıysa, biz de asla Türkiye'yi unutmayız" sözlerine yer verildi.
Kardeş ülkeden büyük destek ÜLKEMIZİ yasa boğan depremin yaralarını sarmak amacıyla Azerbaycan Premier Ligi takımlarından Turan Tovuz kulübü Kepez ile oynadıkları derbi maçın bilet gelirlerini Türkiye'ye bağışladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Turan Tovuz-Kepez maçında satışa sunulan2 bin 350 biletin satışından elde edilen 7 binManat (70 bin TL) depremden zarar gören kardeşülke Türkiye'ye yardım amacıyla AFA