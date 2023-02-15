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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Türkiye el ele

Türkiye el ele
Sittard'dan 25 milyon Euro bağış
Yaşanan asrın felaketinin ardından Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın formasını giydiği Fortuna Sittard Kulübü, büyük bir meblağ ile deprem bölgesine destekte bulundu. Hollanda takımının başlattığı ve Giro55 şirketinin yardım organizasyonu yürüttüğü kampanyada depremzede vatandaşlarımız için 24.7 milyon Euro (500 milyon TL) bağış toplandı. Hollanda Ligi'nde geçen hafta oynanan tüm karşılaşmalarda depremde hayatını yitirenler için saygı duruşunda bulunulmuştu.

Bilet gelirleri deprem bölgesine
ADANA Demirspor, depremzedelere yardım için İtalya temsilcisi Fiorentina ile temsili bir maç organize ettiğini duyurdu. Mavi Şimşekler'den yapılan açıklamada, "Yaralarımızı hep birlikte sarmak üzere organize ettiğimiz temsili maçlarımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz. Bu kapsamda ilk temsili maçımızı İtalya'nın Serie A Ligi'ndeki takımlarından Fiorentina ile gerçekleştiriyoruz" denildi. Duyuruda, fiziki olarak herhangi bir müsabaka yapılmayacağı, bilet ücretlerinin deprem bölgesi için AFAD'a gönderileceği belirtildi.

Real Madrid'den yardım maçı
LA LIGA ekibi Real Madrid, depremzedelere destek olmayı sürdürüyor. AS'ın haberine göre; Türkiye'ye 20 bin parça kıyafet göndererek gönülleri kazanan İspanyol ekibi, yardım maçı düzenlemeyi planlıyor. Müsabaka, Real Madrid'in stadında organize edilecek. Hem Real Madrid'de hem de Türkiye'de forma giymiş isimler olan Guti Hernandez ve Roberto Carlos bu maçta yer alacak. Karşılaşmanın tüm geliri depremzedeler için gönderilecek.

Rumen dostlardan 1 milyon TL
Depremzedelerımiz için yardım sağlayan ekiplerden biri de Romanya ekibi Farul Constanta oldu. Bir dönem Galatasaray forması giyen Gheorghe Popescu'nun başkanlık, Gheorghe Hagi'nin de teknik direktörlük görevini yürüttüğü Rumen ekibi, Türkiye'nin Romanya Başkonsolosluğu'na 50 bin Euro (1 milyon TL) bağışta bulundu. Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada başkan Popescu'nun, "Türkiye nasıl Hagi ve Popescu'yu unutmadıysa, biz de asla Türkiye'yi unutmayız" sözlerine yer verildi.

Kardeş ülkeden büyük destek
ÜLKEMIZİ yasa boğan depremin yaralarını sarmak amacıyla Azerbaycan Premier Ligi takımlarından Turan Tovuz kulübü Kepez ile oynadıkları derbi maçın bilet gelirlerini Türkiye'ye bağışladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Turan Tovuz-Kepez maçında satışa sunulan 2 bin 350 biletin satışından elde edilen 7 bin Manat (70 bin TL) depremden zarar gören kardeş ülke Türkiye'ye yardım amacıyla AFA

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