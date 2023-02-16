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Giriş Tarihi: 16.2.2023 11:02

Fenerbahçe Kaptanı Eda Erdem'den deprem mesajı! "Geride kalanlara sarılacağız"

Fenerbahçe Kaptanı Eda Erdem’den deprem mesajı! Geride kalanlara sarılacağız

Türkiye Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk ekipleri dün sahaya çıkarken Fenerbahçe’nin kaptanı Eda Erdem maç öncesi sosyal medya hesabından duygu dolu bir mesaj paylaştı. Erden, “Deprem, asla unutamayacağımız bir kederi yaşattı bize. Artık yaraların sarılması adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır bir şekilde geride kalanlara sarılacağız; birlikte hayata tutunacağız." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ildeki milyonlarca kişiyi etkiledi. Voleybol dünyası da acı haberlerle sarsıldı. Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem, sosyal medya hesabından duygu dolu bir mesaj paylaştı.

4 VOLEYBOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından enkaz altında kalan Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk ve Ahsen Baş'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

EDA ERDEM: GERİDE KALANLARA SARILACAĞIZ
Bu acı haberin ardından Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem sosyal medya hesabından duygu dolu bir mesaj paylaştı. Erdem şu ifadeleri kullandı: "Hayatını kaybeden binlerce vatandaşımızın arasında; voleybol ailemizin bireyleri, hakemlerimiz, KKTC'den gelen voleybol kafilesi ve son ana kadar dua edip bir umut iyi haberlerini beklediğimiz pırıl pırıl genç voleybolcu kardeşlerimiz de var. Kalbimizde acıları hep taze kalacak."

"Deprem, asla unutamayacağımız bir kederi yaşattı bize. Artık yaraların sarılması adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır bir şekilde geride kalanlara sarılacağız; birlikte hayata tutunacağız. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, ailelere sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

FENERBAHÇE MAÇI DEPREM NEDENİYLE ALMANYA'DA OYNANDI
Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı maçında Polonya'nın LKS Commercecon Lodz takımını 3-0 (25-22, 25-16, 28-26) mağlup etti.

Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle ülkemizdeki tüm ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerinin ertelenmesi üzerine Almanya'nın başkenti Berlin'de oynandı. Karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken sarı-lacivertli sporcular "Acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun" yazılı pankart ve siyah kurdele takarak çıktı. Temsilcimiz, play-off turunda Polonya'nın Grupa Azoty Chemik Police takımıyla karşılaşacak.

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Fenerbahçe Kaptanı Eda Erdem'den deprem mesajı! "Geride kalanlara sarılacağız"
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