Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Eski milli tenisçi demremzedelere destek için raketini satışa çıkartmıştı! 60 bin TL'ye satıldı...
Giriş Tarihi: 17.2.2023 13:10

Eski milli tenisçi demremzedelere destek için raketini satışa çıkartmıştı! 60 bin TL'ye satıldı...

İHA
Eski milli tenisçi demremzedelere destek için raketini satışa çıkartmıştı! 60 bin TL’ye satıldı...

Eski milli tenisçi İpek Şenoğlu, depremzedelere yardım etmek amacıyla açık artırmaya çıkardığı Wibledon Tenis Turnuvası’nda kullandığı raketinin 60 bin TL'ye satıldığını açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illeri de etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için yardım çalışmalarına devam ediliyor.

Bu süreçte birçok sporcu kendisine ait özel anlamı ve değeri olan eşyalarını açık artırmaya çıkararak gelen para ile depremzede vatandaşlara yardım etmeye çalışıyor.

Eski milli tenisçi İpek Şenoğlu da Wibledon'da kullandığı raketini açık artırmaya çıkardı. Başarılı sporcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Wimbledon'da kullanmış olduğu raketinin 60 bin TL'ye satıldığını ve maddi gelirin depremzede vatandaşlara aktarılacağını duyurdu.

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Eski milli tenisçi demremzedelere destek için raketini satışa çıkartmıştı! 60 bin TL'ye satıldı...
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