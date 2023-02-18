Türkiye el ele

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Giriş Tarihi: 18.2.2023

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Ağlatan mektup!
Stadının localarını depremzedelere açan Konyaspor'a, misafir ettikleri bir Gaziantepli aile veda mektubu bıraktı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından o mektubu paylaştı: "Dolapta kalan yiyecekleri, oğlumun yolculukta yemesi için yanıma aldım, helal edin. Buraya gelmek, sizleri tanımak bizim için çok güzeldi. İsmini bilmediğim ama yüzlerini asla unutamayacağım güzel insanlar, hiçbirinizi unutmayacağız. Keşke, başka şartlarda olsaydı fakat yine de iyi ki tanıdım sizleri. Bizlere de çok dua edin olur mu… İyi ki varsın Konyaspor. Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz."

Milli maçın geliri konteyner kente
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda Letonya ile karşılaşacağı mücadele Bursa'da oynanacak. 24 Şubat Cuma 20.00'de başlayacak müsabakanın geliri ise depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu, herkesi TOFAŞ Spor Salonu'ndaki maça davet ederken, "Müsabakanın gelirleri AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmalarımıza aktarılacaktır" açıklamasını yaptı.

'1 adım 1 hayat' kurtaracak
ULUSLARARASI Runtalya Maratonu, bu yıl yarışlarına 2 km'lik "1 ADIM 1 HAYAT" koşusuyla depremzedelere destek olacak. AFAD'a veya AFAD koordinasyonunda yardım yürüten sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunan her vatandaşın Antalya'da ücretsiz katılabileceği 5 Mart'taki maratonda yarışmacılara ,özel hazırlanan tişört ve madalya verilecek.

GOL ATINCA UÇAK BİLETİNİ İPTAL ETTİ
Hatayspor İdari Menajeri İlek, enkaz altında kalan Atsu ile ilgili açıklama yaptı
ENKAZ altından her gün mucize kurtuluşlar gerçekleşirken, akıllar Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'da… Ülkesinden gelen ailesi de güzel bir haber için beklerken, Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, Atsu'nun Gaziantep maçından önce hocası Volkan Demirel'den daha çok süre almak istediğini belirtip şöyle devam etti: "O maçta süre almadı; ancak son dakika bir gol attığı Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Saat 23.00'te uçağa binecekti. Önce İstanbul, sonra Fransa'ya gidecekti. Ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra 'Gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı."

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