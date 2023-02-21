Haber hattı

AVUSTRALYA Açık dahil bu sezon tek erkeklerde 2 turnuva kazanan Djokovic, 7070 puanla C.Alcaraz'ın (6480) önünde liderliğini sürdürdü.dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını da 377'ye yükseltti. Sırp tenisçi, böylece tenis oynadığı 1982- 1999 yılları arasında 377 hafta boyunca kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Steffi Graf'a ait rekora ortak oldu.SÜPER Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna Sedat Ağçay oturdu. Ömer Erdoğan'ın yardımcısı olarak görev yapan Ağçay, futbolu da 2020'de A.Gücü'nde bırakmıştı.Başkent ekibinde Ağçay 3. teknik adam oldu.REAL Madrid ile Osasuna arasında cumartesi günü oynanan maç öncesi saygı duruşunda yaşananlar gündeme damga vurdu. Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için yapılan 1 dakikalık saygı duruşu sırasında Real Madrid'den Vinicius Junior'a ırkçı küfürler sarf edilmesi, Carlo Ancelotti'yi kızdırdı.diyen İtalyan çalıştırıcı yapılan davranışlara tepki gösterdi.ADANA Demirspor ile Roma, depremzedeler için temsili maç yapacak.satışa çıkacağı ve fiziki bir müsabakanın olmayacağı maçta elde edilecek tüm gelir depremzedelere gönderilecek. Temsili karşılaşma yarın saat 20.00'de yapılacak.VAVACARS Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma vefat etti… Geçtiğimiz hafta babası Ziya Hurma'nın vefatı ile sarsılan Süleyman Hurma, 1 hafta sonra da annesini kaybetti.