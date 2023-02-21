Haber hattı

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Giriş Tarihi: 21.2.2023

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Djokovic zoru başardı Graf'ın rekorunu kaptı
AVUSTRALYA Açık dahil bu sezon tek erkeklerde 2 turnuva kazanan Djokovic, 7070 puanla C.Alcaraz'ın (6480) önünde liderliğini sürdürdü. Elde ettiği 22 şampiyonlukla en fazla grand slam kazanan erkek tenisçi rekorunu Nadal ile paylaşan Djokovic, dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını da 377'ye yükseltti. Sırp tenisçi, böylece tenis oynadığı 1982- 1999 yılları arasında 377 hafta boyunca kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Steffi Graf'a ait rekora ortak oldu.

A.Gücü'nde Sedat Ağçay devri
SÜPER Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna Sedat Ağçay oturdu. Ömer Erdoğan'ın yardımcısı olarak görev yapan Ağçay, futbolu da 2020'de A.Gücü'nde bırakmıştı. Sezona Mustafa Dalcı yönetiminde başlayan ve ardından Ömer Erdoğan ile devam eden Başkent ekibinde Ağçay 3. teknik adam oldu.

Ancelotti: Bu olanlar Türkiye'ye saygısızlık
REAL Madrid ile Osasuna arasında cumartesi günü oynanan maç öncesi saygı duruşunda yaşananlar gündeme damga vurdu. Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için yapılan 1 dakikalık saygı duruşu sırasında Real Madrid'den Vinicius Junior'a ırkçı küfürler sarf edilmesi, Carlo Ancelotti'yi kızdırdı. "Olanlar Vinicius'a olduğu kadar Türkiye'ye ve Suriye'ye saygısızlıktır" diyen İtalyan çalıştırıcı yapılan davranışlara tepki gösterdi.

Adana Demir-Roma temsili maç yapacak
ADANA Demirspor ile Roma, depremzedeler için temsili maç yapacak. 33 bin biletin satışa çıkacağı ve fiziki bir müsabakanın olmayacağı maçta elde edilecek tüm gelir depremzedelere gönderilecek. Temsili karşılaşma yarın saat 20.00'de yapılacak.

Hurma'nın 1 haftada ikinci büyük acısı
VAVACARS Fatih Karagümrük Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma vefat etti… Geçtiğimiz hafta babası Ziya Hurma'nın vefatı ile sarsılan Süleyman Hurma, 1 hafta sonra da annesini kaybetti. Bugün, Tuzla Yıldız Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında merhume, Tuzla Aydınlı Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.

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