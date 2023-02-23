Milli Takım, 20 atletle madalya peşinde

İstanbul'un 2-5 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak olan Türk Milli Takımı belli oldu. Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nda mücadele edecek atletler arasında daha önce bu şampiyonada madalya kazanan Emre Zafer Barnes ve Yasemin Can da bulunuyor.

Bugüne dek tarihte 8 madalya kazanılan Avrupa Salon Şampiyonası tarihinde en iyi sonucu almak için mücadele vereceklerini söyleyen Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul'daki organizasyonda tüm atletlerin büyük bir motivasyonla yarışacaklarını söyledi.

Türkiye'nin şampiyonadaki kadrosu şu şekilde:

Erkekler

60 metre: Emre Zafer Barnes, Kayhan Özer, Ertan Özkan

60 metre engelli: Mikdat Sevler

Yüksek atlama: Enes Talha Şenses

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Üç adım atlama: Batuhan Çakır

Gülle atma: Alperen Karahan

4x400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, İsmail Nezir

Kadınlar

800 metre: Tuğba Toptaş

1500 metre: Şilan Ayyıldız

3000 metre: Yasemin Can, Emine Hatun Mechaal

Sırıkla atlama: Buse Arıkazan

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz