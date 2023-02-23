Milli Takım, 20 atletle madalya peşinde

İstanbul'un 2-5 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak olan Türk Milli Takımı belli oldu. Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nda mücadele edecek atletler arasında daha önce bu şampiyonada madalya kazanan Emre Zafer Barnes ve Yasemin Can da bulunuyor.
Bugüne dek tarihte 8 madalya kazanılan Avrupa Salon Şampiyonası tarihinde en iyi sonucu almak için mücadele vereceklerini söyleyen Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul'daki organizasyonda tüm atletlerin büyük bir motivasyonla yarışacaklarını söyledi.
Türkiye'nin şampiyonadaki kadrosu şu şekilde:
Erkekler
60 metre: Emre Zafer Barnes, Kayhan Özer, Ertan Özkan
60 metre engelli: Mikdat Sevler
Yüksek atlama: Enes Talha Şenses
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma
Üç adım atlama: Batuhan Çakır
Gülle atma: Alperen Karahan
4x400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, İsmail Nezir
Kadınlar
800 metre: Tuğba Toptaş
1500 metre: Şilan Ayyıldız
3000 metre: Yasemin Can, Emine Hatun Mechaal
Sırıkla atlama: Buse Arıkazan
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz