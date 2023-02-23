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Giriş Tarihi: 23.2.2023

Yardım maçında olay

Yardım maçında olay
Kocaelispor ile Sakaryaspor, geliri depremzedeler için bağışlanmak üzere dün bir hazırlık maçı oynadı. 17 bin 500 biletin satıldığı karşılaşmada tribünler doldu. Takımlar sahaya 'Sesinizi Duyan Var' yazılı pankart ile çıktı. Kocaeli Stadyumu'ndaki maç sırasında depremde hasar gören illerin plakaları gösterildiğinde, tribünler 'Burada' diye bağırdı. Taraftarların maç boyunca sahaya attığı atkılar, görevliler tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere toplandı. Müsabakanın bir bölümünde ise hoş olmayan görüntüler yaşandı. Sakarya tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaeli taraftarına doğru koşup Sakarya atkısı açtı ve güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Atkı gösteren Sakaryasporlu'yu kovalamak için Kocaeli taraftarları da sahaya indi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Maçı Kasongo ve İbrahim Has'ın golleriyle Sakaryaspor 2-0 kazandı.

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Yardım maçında olay
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