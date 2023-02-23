Yardım maçında olay

Kocaelispor ile Sakaryaspor, geliri depremzedeler için bağışlanmak üzere dün bir hazırlık maçı oynadı. 17 bin 500 biletin satıldığı karşılaşmada tribTakımlar sahaya 'Sesinizi Duyan Var' yazılı pankart ile çıktı. Kocaeli Stadyumu'ndaki maç sırasında depremde hasar gören illerin plakaları gösterildiğinde, tribünler 'Burada' diye bağırdı. Taraftarların maç boyunca sahaya attığı atkılar, görevliler tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere toplandı. Müsabakanın bir bölümünde ise hoş olmayan görüntüler yaşandı. Sakarya tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaeli taraftarına doğru koşup Sakarya atkısı açtı ve güvenlik güçleri tarafından yakalandı.Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Maçı Kasongo ve İbrahim Has'ın golleriyle Sakaryaspor 2-0 kazandı.