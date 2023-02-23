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Giriş Tarihi: 23.2.2023

Zehra’yı derpem de durduramadı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Zehra’yı derpem de durduramadı

Büyük felakette evini kaybeden ve ailesiyle birlikte çadırda kalan 12 yaşındaki Zehra Şahin, “En büyük hayalim Türkiye Şampiyonluğu, daha sonra da antrenör olmak istiyorum” dedi

Tekvandoda siyah kuşağa sahip olan Hatay il birincisi Zehra Şahin, deprem sırasında çok korktuklarını, ikinci depremde kaldıkları çadırda annesinin üzerine kaynar su döküldüğünü söyledi. Kendilerine Meksika gönüllü ekibinin yardımcı olduğunu dile getiren 12 yaşındaki Zehra, "Yaklaşık 2 yıldır tekvando yapıyorum ama salonumuz da çöktü, yok oldu. Şu an kendi çabalarımla, buradaki eşyalarla antrenman yapmaya çalışıyorum. Hatay'da birinci oldum. 2 ay sonra Türkiye Şampiyonası'nda boy gösterecektim ancak depremden dolayı katılamayacağım" diye konuştu.

1 YILDA SIYAH KUŞAĞI TAKTIM
ZEHRA Şahin şöyle devam etti: "Normalde 2.5 senede siyah kuşağa ulaşılabiliniyorken kendi azmimle ve sıkı bir şekilde çalışmamla bir senede siyah kuşağı taktım. Hayalim Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak, daha sonra antrenör olmak istiyorum. Hayallerim deprem nedeniyle yarıda kaldı ancak ben yılmayacağım burada çalışmaya devam ediyorum. Bir sonraki Türkiye Şampiyonası'na katılacağım ve mutlaka hedefime ulaşacağım" şeklinde konuştu.

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Zehra’yı derpem de durduramadı
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