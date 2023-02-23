Zehra’yı derpem de durduramadı

Tekvandoda siyah kuşağa sahip olan Hatay il birincisi Zehra Şahin, deprem sırasında çok korktuklarını, ikinci depremde kaldıkları çadırda annesinin üzerine kaynar su döküldüğünü söyledi. Kendilerine Meksika gönüllü ekibinin yardımcı olduğunu dile getiren 12 yaşındaki Zehra, ". Hatay'da birinci oldum. 2 ay sonra Türkiye Şampiyonası'nda boy gösterecektim ancak depremden dolayı katılamayacağım" diye konuştu.Şahin şöyle devam etti: "Normalde 2.5 senede siyah kuşağa ulaşılabiliniyorken kendi azmimle ve sıkı bir şekilde çalışmamla bir senede siyah kuşağı taktım. Hayalim Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak, daha sonra antrenör olmak istiyorum. Hayallerim deprem nedeniyle yarıda kaldı ancak ben yılmayacağım burada çalışmaya devam ediyorum. Bir sonraki Türkiye Şampiyonası'na katılacağım ve mutlaka hedefime ulaşacağım" şeklinde konuştu.