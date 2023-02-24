Haber hattı

Kocaelıspor ile Sakaryaspor arasında depremzedeler için oynanan yardım maçında çıkan olaylar sonrası konuk takımdan açıklama geldi. İnsanlıktan nasibini almamışduyuran Sakaryaspor, "İnşallah deprem bölgesindeki kardeşlerimizin dertlerine bir nebze de olsa ilaç olacağız. Ülke olarak yaşadığımız bu zor günlerde kötülüğün, iyiliğin önüne geçmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.TFF, depremler nedeniyle ligden çekilen kulüplerin oyuncularının, tescil durumuyla ilgili açıklama yayımladı. Yapılan duyuruda, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 5 Mart'a kadar uzatılan 2022- 23 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi kararına ilave olarak, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme talebi kabul edilen kulüplerde tescilli futbolcularının bu sezondenildi. Ayrıca, "Ligden çekilen kulüplerde tescilli teknik adamlar bu sezon da üç kulüp adına tescil edilebilecektir" ifadeleri kullanıldı.A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa ElemeleriTSİ saat 20.00'de başlayacak. Ay-Yıldızlı ekibin son iki maç öncesinde Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmazkenMaçın biletleri, 100 TL ile bin 250 TL arasında değişiklik gösteriyorFENERBAHÇE'DEN sezon başında Napoli'ye 18 milyon Euro'ya transfer olan Kim Min- Jae,İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Premier Lig ekibi Manchester United'ın 26 yaşındaki oyuncu için gemileri yaktığı ifade etti. Kırmızı Şeytanlar,Başarılı savunmacı, 30 karşılaşmada Napoli formasıyla 2 gol attı, 1 de asist gerçekleştirdi.