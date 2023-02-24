Haber hattı

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Giriş Tarihi: 24.2.2023

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3-5 kişinin çirkinlikleri güzellikleri gölgeleyemez
Kocaelıspor ile Sakaryaspor arasında depremzedeler için oynanan yardım maçında çıkan olaylar sonrası konuk takımdan açıklama geldi. İnsanlıktan nasibini almamış 3-5 kişinin yapmış olduğu çirkinliklerin stadyumdaki 25 bin kişinin bize yaşatmış olduğu güzellikleri gölgelemesine izin vermeyeceklerini duyuran Sakaryaspor, "İnşallah deprem bölgesindeki kardeşlerimizin dertlerine bir nebze de olsa ilaç olacağız. Ülke olarak yaşadığımız bu zor günlerde kötülüğün, iyiliğin önüne geçmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu arada sahaya girerek olayların başlamasına sebep olan Sakaryasporlu taraftar, yayınladığı video ile iki camiadan da özür diledi.

TFF'den kural değişikliği
TFF, depremler nedeniyle ligden çekilen kulüplerin oyuncularının, tescil durumuyla ilgili açıklama yayımladı. Yapılan duyuruda, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 5 Mart'a kadar uzatılan 2022- 23 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi kararına ilave olarak, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme talebi kabul edilen kulüplerde tescilli futbolcularının bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine ve aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmelerine izin verilmiştir" denildi. Ayrıca, "Ligden çekilen kulüplerde tescilli teknik adamlar bu sezon da üç kulüp adına tescil edilebilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Devlerin geliri afetzedelere
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu 5. maçında bugün Letonya ile karşılaşacak. Bursa'da oynanacak mücadele TSİ saat 20.00'de başlayacak. Ay-Yıldızlı ekibin son iki maç öncesinde Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmazken grupta lider olan Letonya turnuvaya gitmeyi garantiledi. Karşılaşmanın gelirleri, depremzedelerin konteyner kent çalışmalarına aktarılacak. Maçın biletleri, 100 TL ile bin 250 TL arasında değişiklik gösteriyor

Min-Jae'ye 48 milyon Euro
FENERBAHÇE'DEN sezon başında Napoli'ye 18 milyon Euro'ya transfer olan Kim Min- Jae, Çizme'de gösterdiği harika performansıyla devleri peşinden koşturuyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Premier Lig ekibi Manchester United'ın 26 yaşındaki oyuncu için gemileri yaktığı ifade etti. Kırmızı Şeytanlar, oyuncunun 48 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek yaz aylarında kadrosuna katacağını okuyucularına aktardı. Başarılı savunmacı, 30 karşılaşmada Napoli formasıyla 2 gol attı, 1 de asist gerçekleştirdi.

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