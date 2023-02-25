Depremzede çocuklara maç sürprizi… Sahaya futbolcularla çıktılar

Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftası'nda Fenerbahçe ile Konyaspor, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşıyor. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü; ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası spor müsabakalarına verilen aradan ötürü ertelenen maçta depremzede çocuklara sürpriz yaptı.

Sancaktepe Mahmut Celalettin Ökten KYK Yurdu'nda konaklayan depremzedelerin çocukları arasından seçilen 24 depremzede çocuk, Fenerbahçe ve Konyaspor futbolcularıyla birlikte seremoniye çıktı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Maraton Tribünü'ne "Biz Birlikte Güçlüyüz" pankartı da asıldı.

Depremzede çocuklara maç sürprizi

Futbolcular sahaya çıktıklarında taraftarlar sahaya depremzedeler için atkı, şapka, bere ve kıyafetler attı. Depremzede çocuklar maçı, Fenerium Alt Giriş H Blok'ta izleyecek. Çocuklara İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 10 polis memuru ve bir komiser eşlik edecek. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı üzerine Baltalimanı Polisevi'ni depremzedelere tahsis etmiş, 130 depremzede Baltalimanı Polisevi'ne yerleştirilmişti.