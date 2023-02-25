Haber turu

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Giriş Tarihi: 25.2.2023

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DAYANIŞMA OBASI'NDA FAALIYETLER SON HIZ SÜRÜYOR
DÜNYA Etnospor Konfederasyonu'nun deprem felaketi sonrası uygulamaya koyduğu Dayanışma Obası projesiyle depremzede vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra çeşitli imkânlar sunuluyor. Kahramanmaraş'ta Kazakistan ve Kırgızistan Cumhuriyetleri ile beraber AFAD koordinasyonunda başlanan projenin ilk aşaması çadır kurulumu, Kırgız ve Kazak yardım gönüllerinin de destekleriyle tamamlandı. Dayanışma projesi ayrıca Aileler İçin Çocuklara Psikososyal Yardım kapsamında çocuk ve yetişkin bireylerin psikolojik ve pedagojik açılardan da desteklenmesini öngörüyor.

ÇANKAYA, NILAY'I UNUTMAYACAK
"ASRIN felaketi" olarak nitelenen depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın '46 numaralı' forması emekli edildi. Çankaya Üniversitesi Spor İşleri Şube Müdürü Haluk Bilgin yaptığı açıklamada, derin bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Sporcumuzun 46 numaralı formasını emekliye ayırdık ve spor salonumuzun başköşesine astık. Bundan sonra kimseye forması verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

ATSU'NUN 7 NUMARALI FORMASI EMEKLI EDİLDİ
GANA Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun anısına 7 numaralı milli formasını emekliye ayıracağını bildirdi. Doğu Bölgesel Futbol Federasyonu Başkanı Linford Boadu, bir radyo programında yaptığı açıklamada, federasyonun Atsu'nun anısına milli takımda giydiği 7 numaralı formasının emekliye ayıracağını belirtti. Ayrıca Türkiye'deki depremin üzüntü verici olduğunu kaydetti.

12 DEV ADAM'DAN MİLLİ
MAÇTA AFAD'A YARDIM A MİLLİ Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. maçında Letonya'ya 84-74 yenildi. 5. karşılaşmasında 4. mağlubiyetini alan ve daha önce Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden 12 Dev Adam'da Onuralp Bitim, 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Müsabakaya Türkiye yazılı siyah formayla çıkılırken depremzedeler anıldı. Maçın bütün gelirleri ise AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmalarına aktarılacak.

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