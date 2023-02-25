Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Takvime sadık kalacağız
Giriş Tarihi: 25.2.2023

Takvime sadık kalacağız

Takvime sadık kalacağız

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig’le ilgili kendilerine play-off sistemi talebi gelmediğini belirterek, “Böyle bir şey gündemimizde yok. Tek düşüncemiz takvime sadık kalarak sezonu bitirmek” diye konuştu

Süper Lig'de play-off sistemine geçileceği yönündeki iddialara konunun bir numaralı muhatabından yanıt geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığını açıkladı. Büyükekşi, "Daha önce resmi duyurularını ve planlamalarını yaptığımız süreçler dışında herhangi yeni bir şey gündemimizde yok. Play-off iddiası ve benzeri şeyler nereden çıkıyor anlamış değilim. Ne bu yönde bir talep gelmiş durumda ne de böyle bir şey gündemimizde. Ligleri planladığımız şekilde oynatıp, takvimimize sadık kalarak sezonu bitirmek en büyük gayemiz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beykoz'da kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefete mahalleli ateş püskürdü: Siyaset için bizi öldürmek mi istiyorsunuz!
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibinin kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Son dakika: CHP'nin 'İhraç ettik' dediği Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Bir gün önce görüştük böyle bir şey yoktu
99 depremi bakanı İYİ Partili Koray Aydın’a tepkiler çığ gibi! Polislere çizme giydirmiş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibi Arif Sami Rende tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
CHP'li yöneticiden sitem: Adalar'da 15 yıldır iktidarız ama bir binayı yıkıp yenileyememişiz
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Zonguldak'ta ceza yiyen sürücünün ilginç tepkisi: "Bütün harçlıklarım..."
Sosyal medyadaki deprem provokatörlerinin yalan ağı! Teyitsiz bilgilerle toplumu kışkırttılar! İşte ihanet kümesi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Takvime sadık kalacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA