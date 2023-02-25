Takvime sadık kalacağız

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig’le ilgili kendilerine play-off sistemi talebi gelmediğini belirterek, “Böyle bir şey gündemimizde yok. Tek düşüncemiz takvime sadık kalarak sezonu bitirmek” diye konuştu
Süper Lig'de play-off sistemine geçileceği yönündeki iddialara konunun bir numaralı muhatabından yanıt geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığını açıkladı. Büyükekşi, "Daha önce resmi duyurularını ve planlamalarını yaptığımız süreçler dışında herhangi yeni bir şey gündemimizde yok. Play-off iddiası vebenzeri şeyler nereden çıkıyor anlamışdeğilim. Ne bu yönde bir talep gelmiş durumda ne de böyle bir şey gündemimizde. Ligleri planladığımız şekilde oynatıp, takvimimize sadık kalarak sezonu bitirmek en büyük gayemiz" ifadelerini kullandı.