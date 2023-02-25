Takvime sadık kalacağız

Süper Lig'de play-off sistemine geçileceği yönündeki iddialara konunun bir numaralı muhatabından yanıt geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığını açıkladı. Büyükekşi, "Daha önce resmi duyurularını ve planlamalarını yaptığımız süreçler dışında herhangi yeni bir şey gündemimizde yok.Ne bu yönde bir talep gelmiş durumda ne de böyle bir şey gündemimizde. Ligleri planladığımız şekilde oynatıp, takvimimize sadık kalarak sezonu bitirmek en büyük gayemiz" ifadelerini kullandı.