Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Eda Erdem Dündar "2021 fair play" ödülünü aldı
Giriş Tarihi: 28.2.2023 14:50

Eda Erdem Dündar "2021 fair play" ödülünü aldı

AA
Eda Erdem Dündar 2021 fair play ödülünü aldı

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri’nde Sportif Kariyer Dalında kazandığı Şeref Diploması ödülünü aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Opet'in de kaptanlığını yapan Eda Erdem Dündar'e "Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref Diploması" ödülü, Olimpiyatevi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Gerek Fenerbahçe Opet takımının ve gerekse Kadın Voleybol A Milli Takımı'nın yoğun maç temposu nedeniyle 2021 yılında kazandığı ödülü geciken Eda Erdem'e plaketi TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, diploması ise Başkan Yardımcısı Remzi Yılmaz tarafından verildi.

Eda Erdem Dündar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından "Tarihin En İyi 100 Oyuncusu" arasında gösterilmesi ve "2021 yılının en iyi 12 kadın voleybolcusu" listesinde yer alması dolayısıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından verilen 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nde Sportif Kariyer Dalında Şeref Diploması'na layık görülmüştü.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
SON DAKİKA: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi
SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli slogan provokasyonuna sert tepki! "Alçakça bir kurgudur"
Son dakika: 6'lı masanın adayı nihayet belli oluyor! İYİ Parti tarih vererek duyurdu...
Son dakika: Konya'da yakalanan PKK’lı kadın terörist tutuklandı! Fedai eylem hazırlığındaydı
SON DAKİKA: CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş altın makas ile açmıştı! 68 kişiye mezar oldu...
"Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı" iddialarında bulunmuştu! Cumhuriyet'in haberi yalan çıktı
Son dakika haberleri: Depremden sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak'tan acı haber geldi
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'lı Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Eda Erdem Dündar "2021 fair play" ödülünü aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA