Haber hattı

Lig'de cumartesi günü Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de önceki günkü idmanda sakatlanan Michy Batshuayi'den güzel haber geldi. Belçikalı yıldızın durumunun ciddi olmadığı, Kayserispor karşılaşmasına yetişeceği ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcu riske edilmezse ileri ikilide yeniden King ve Valencia forma giyecek.SÜPER Lig'de cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarı tribünlere alınmayacak. İl Güvenlik Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda; sarı-lacivertli futbolseverlerin güvenlik gerekçesiyle oynanacak olan müsabakada tribüne girmemesi kararlaştırıldı. Passolig karar üzerine misafir tribün bilet satışını kapattı. Fenerbahçe Kulübü ise taraftar yasağına tepki göstererek, "Bu karar kabul edilemezdir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır" açıklamasını yaptı.KAYSERISPOR Kulübü, F.Bahçe maçına deplasman seyircisi alınmayacağının duyurulmasının ardından bir açıklama yayımladı. "Mesele ne Fenerbahçe ne de saygı değer Fenerbahçe taraftarı ile ilgilidir" mesajı verilirken, şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe taraftarlarını ağırlayamamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Sahada cereyan eden sportif mücadeleye olduğundan fazla bir anlam yükleyerek, sportif mücadele alanını, başka hesaplaşmalar ve niyetler için bir çatışma alanı olarak seçmek geçmişte gerek ülkemizde gerekse dünyada pek çok acı tecrübenin yaşanmasına sebebiyet vermiştir."PREMIER Lig'de Manchester City forması giyen Erling Haaland için spor giyim markaları kesenin ağzını açarken yeni sponsoru konusunda kararını verdi. The Athletic'te yer alan habere göre;Başarılı ismi kaybetmemek adına bu miktarı ödemeyi kabul eden Amerikan spor markası,