Dünyanın gözü İstanbul’da!

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası bugün İstanbul'un ev sahipliğinde başlayacak.5 Mart'a kadar devam edecek organizasyona,Daha önce 27 farklı Avrupa kentinde yapılan şampiyona, Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek.Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek turnuvanın en kaliteli şampiyonalardan biri olacağını söyledi.Geliri depremzedelere bağışlanacak şampiyonada dünya rekortmeni, olimpiyat ve dünya şampiyonu yıldız sporcular madalya için mücadele edecek.Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar,dün basının karşısına çıktı.ile sırıkla yüksek atlamada mücadele edecek, deprem felaketi sonrası zor günler geçiren ülkeye moral vermek ve gurur yaşatmak için piste çıkacaklarını söyledi. Hedefinin final olduğunu belirten Şilan,diye konuştu. Ersu isededi.60 metre: Emre ZaferBarnes, Kayhan Özer, ErtanÖzkan60 metre engelli: Mikdat SevlerYüksek atlama: Enes Talha ŞensesSırıkla atlama: Ersu ŞaşmaÜç adım atlama: Batuhan ÇakırGülle atma: Alperen Karahan4x400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, İsmail Nezir800 metre: Tuğba Toptaş1500 metre: Şilan Ayyıldız3000 metre: Yasemin Can, Emine Hatun MechaalSırıkla atlama: Buse ArıkazanÜç adım atlama: Tuğba Danışmazyaşındaki Norveçli rekortmen atlet Karsten Warholm, İstanbul'da boy gösterecek isimlerden biri. Tokyo Olimpiyatları'nda 45.94'lük derecesiyle 400 metre engellide dünya rekoru kırmış, bu kategoride 2 dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu yaşamıştıay düzenlenen Ulusal Salon Atletizm Şampiyonası'nda, kadınlar 400 metrede 49.26 koşan Hollandalı atlet Femke Bol, İstanbul'a gelmeden önce 41 yıllık dünya rekorunu kırmıştı. 23 yaşındaki sporcu, 52.03 ile 400 metre engellide Avrupa rekorunu elinde bulunduruyor.atlamada son iki salon şampiyonasında altın madalyanın sahibi Yunan Miltiadis Tentoglou ile kadınlarda Alman Malaika Mihambo piste çıkacak. İki isim de Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalya ile dönmüştü.2020'de 100 metre erkekler ve 4x100 metre bayrak yarışında altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan İtalyan atlet Lamont Marcell Jacobs, İstanbul'da 60 metrede unvanını korumak istiyor.Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, basın akreditasyonunun en fazla olduğu organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirtip,bilgisini verdi. Türkiye'decanlı yayınla heyecanı ekranlara taşıyacak.Türkiye Atletizm Federasyonu, depremin yaralarını sarmak adına bilet gelirlerini bağışlama kararı aldı. Başkan Fatih Çintimar,Ayrıca her bilet alana defne fidanı verecektik. 10 ilimizde atletizme ait küçük de olsa fidanlık yapmak istiyoruz. Atletizm sahalarının etrafında bir atletizm fidanlığı yapmak için görüşme zinciri yaptık" diye konuştu. Ayrıca19.00 Erkekler 800 metre (1. Tur )19.05 Kadınlar yüksek atlama (Elemeler)19.12 Erkekler gülle atma (Elemeler)19.40 Kadınlar 800 metre (1. Tur)19.53 Erkekler üç adım atlama (Elemeler)20.30 Kadınlar 3 bin metre (1. Tur)20.40 Kadınlar gülle atma (Elemeler)21.05 Erkekler 1500 metre (1. Tur)