Dünyanın gözü İstanbul’da!

5 Mart'a kadar sürecek organizasyonda tam 47 ülkeden 593 sporcu yarışacak. Dünya rekortmeni ve olimpiyat şampiyonu isimler mücadele edecek Geliri depremzedelere bağışlanacak, 60 ülkeden canlı yayınlanacak şampiyonada Türkiye 20 sporcu ile madalya arayacak
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası bugün İstanbul'un ev sahipliğinde başlayacak. AtaköyAtletizm Salonu'nda 5 Mart'a kadar devam edecek organizasyona, 47 ülkeden 292'sikadın olmak üzere 593 atletkatılacak. Daha önce 27 farklı Avrupa kentinde yapılan şampiyona, Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek. Avrupa SalonAtletizm Şampiyonası'ndaşu ana kadar 8 madalyasıbulunan Türkiye'yi organizasyonda20 atlet temsil edecek. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek turnuvanın en kaliteli şampiyonalardan biri olacağını söyledi. Belarus ve Rusya savaş nedeniyle,İsrail ise sporcusu olmadığı içinorganizasyonda yer alamayacak. Geliri depremzedelere bağışlanacak şampiyonada dünya rekortmeni, olimpiyat ve dünya şampiyonu yıldız sporcular madalya için mücadele edecek.
'MORAL VE GURUR İÇİN YARIŞACAĞIZ'
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, milliatletler ŞilanAyyıldız ve ErsuŞaşma dün basının karşısına çıktı. 1500 metredeyarışacakŞilan ile sırıkla yüksek atlamada mücadele edecek Ersu Şaşma, deprem felaketi sonrası zor günler geçiren ülkeye moral vermek ve gurur yaşatmak için piste çıkacaklarını söyledi. Hedefinin final olduğunu belirten Şilan, "Sadece madalya değil, 4.09.90 gibi bir dereceile Türkiye rekorunu da kırmak istiyorum" diye konuştu. Ersu ise "Depremde kaybettiğimizbütün insanlar ve depremzedelerimiziçin elçi olacağız. Güzel haberlerimizinonları motive edeceğine inanıyorum.Duplantis'in yokluğunda fırsat varkenbunu değerlendirmek istiyorum" dedi.
İŞTE AY-YILDIZLI EKİBİMİZ
ERKEKLER
60 metre: Emre Zafer
Barnes, Kayhan Özer, Ertan
Özkan
60 metre engelli: Mikdat Sevler
Yüksek atlama: Enes Talha Şenses
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma
Üç adım atlama: Batuhan Çakır
Gülle atma: Alperen Karahan
4x400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, İsmail Nezir
KADINLAR
800 metre: Tuğba Toptaş
1500 metre: Şilan Ayyıldız
3000 metre: Yasemin Can, Emine Hatun Mechaal
Sırıkla atlama: Buse Arıkazan
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz
Herkes Warholm'ü izleyecek 27 yaşındaki Norveçli rekortmen atlet Karsten Warholm, İstanbul'da boy gösterecek isimlerden biri. Tokyo Olimpiyatları'nda 45.94'lük derecesiyle 400 metre engellide dünya rekoru kırmış, bu kategoride 2 dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı
400 metredeFemke Bolpiste çıkacak GEÇEN ay düzenlenen Ulusal Salon Atletizm Şampiyonası'nda, kadınlar 400 metrede 49.26 koşan Hollandalı atlet Femke Bol, İstanbul'a gelmeden önce 41 yıllık dünya rekorunu kırmıştı. 23 yaşındaki sporcu, 52.03 ile 400 metre engellide Avrupa rekorunu elinde bulunduruyor.
Tentoglou altın istiyor UZUN atlamada son iki salon şampiyonasında altın madalyanın sahibi Yunan Miltiadis Tentoglou ile kadınlarda Alman Malaika Mihambo piste çıkacak. İki isim de Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalya ile dönmüştü.
Jacobs 60 metrede koşacak TOKYO 2020'de 100 metre erkekler ve 4x100 metre bayrak yarışında altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan İtalyan atlet Lamont Marcell Jacobs, İstanbul'da 60 metrede unvanını korumak istiyor.
ORGANİZASYON REKOR KIRDI!
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, basın akreditasyonunun en fazla olduğu organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirtip, "Şampiyonatam 60 ülkede canlı yayınlanacak.5 ülke bizzat kendisi özelstüdyo kurarak tüm organizasyonubire bir yayınlayacak" bilgisini verdi. Türkiye'de TRT Spor2ve TRT Spor Yıldız canlı yayınla heyecanı ekranlara taşıyacak.
BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE
Türkiye Atletizm Federasyonu, depremin yaralarını sarmak adına bilet gelirlerini bağışlama kararı aldı. Başkan Fatih Çintimar, "1 milyon 200 binTL'lik (dün itibariyle) bilet satışıvar. Bu da Türkiye şartlarındabugüne kadar en iyi bilet sayısı.Bununla birlikte her bilet içinAvrupa Atletizm Federasyonu1 Euro bağış yapacak. Ayrıca her bilet alana defne fidanı verecektik. 10 ilimizde atletizme ait küçük de olsa fidanlık yapmak istiyoruz. Atletizm sahalarının etrafında bir atletizm fidanlığı yapmak için görüşme zinciri yaptık" diye konuştu. Ayrıca İstanbul'a gelen depremzedelerinyarışmaları seyretmeleri içinbir bölüm de ayrılacak.
GÜNÜN PROGRAMI
19.00 Erkekler 800 metre (1. Tur )
19.05 Kadınlar yüksek atlama (Elemeler)
19.12 Erkekler gülle atma (Elemeler)
19.40 Kadınlar 800 metre (1. Tur)
19.53 Erkekler üç adım atlama (Elemeler)
20.30 Kadınlar 3 bin metre (1. Tur)
20.40 Kadınlar gülle atma (Elemeler)
21.05 Erkekler 1500 metre (1. Tur)