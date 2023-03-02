Roberto Mancini'den Nicolo Zaniolo sözleri! "Umarım Türkiye deneyimi ona yardımcı olur..."

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni sponsorluk anlaşması için düzenlediği basın toplantısında Nicolo Zaniolo'yla ilgili konuştu.

Mancini 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili, "Umarım Türkiye deneyimi ona yardımcı olur çünkü Galatasaray gibi üst düzey bir takımda oynayacak. Lig tekrar başladığında forma giyme şansı elde edecek." dedi.

Sarı-kırmızıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, bu sezon Roma 17 maçta süre alırken 2 gol ve 3 asist kaydetti.

Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı hazırlık maçında Zaniolo, karşılaşmadaki son golü atarak sarı-kırmızılı formalya ilk golünü atmış oldu.İtalya Milli Takım formasını ilk kez 23 Mart 2019'da giyen Zaniolo, milli takımda 11 kez süre aldı ve 2 gol kaydetti.